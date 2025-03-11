 

Мнение: Брутальный Арестович ищет киллеров

11.03.2025, 23:00, Разное
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Такое ощущение, что Алексей Арестович как-то слишком перевозбудился в последнее время. Стал каким-то резким, грубым, даже хамоватым, как будто дергается во время своих эфиров. Видимо, думает, что наступают решающие дни во всей его политической карьере, ситуация слишком напряженная, и НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ, при том, что непонятно, что именно. Но – надо как-то запасть в душу избирателю, запомниться – потому что потом будет поздно.

В итоге он не придумал ничего лучше, кроме как потребовать… убрать Зеленского. Попросту говоря, через эфир Ютуба начал уже прямо призывать к убийству президента Украины. Типа – хватит уже терпеть, пришла пора! Круто, что ни говори. Даже удивительно, что Ютуб с его цензурой никак на это не отреагировал – хотя выглядит такая терпимость довольно странно.

Правда, вполне может быть, что такой нервный вид у Арестовича объясним тем, что на него слишком сильно надавили его “кураторы”. Отсюда ответ, на мой давний вопрос – на кого именно работает “вийсковой оглядач”, на американцев или на англичан. Если раньше я склонялся к Англии, то из данного киллерского выступления следует, что я ошибался и главные тут все-таки США. Они надавили на своего человека и прямо принудили его “раскрыться” – решили натравить его против Зеленского уже безо всяких обиняков.

Пожалуй, да – у американцев периодически проступают такие вот солдафонские замашки. Решили даже, возможно, что для real politic Арестович нынче смотрится слишком мягко, как интеллигент, Надо быть жестче, брутальнее. Поэтому Арестович начал материться и вот – требовать “острых действий”, то есть – мочить.

Честно говоря, как-то это всё неорганично, неестественно. Плохая игра, плохой сценарий они пишут. Не поможет это Арестовичу, на мой взгляд. Хотя – соглашусь: как ни крути, но на президента он все равно не наработал за всё прошедшее время. Но – он мог бы занимать в политическом пространстве Украины место кого-то вроде Явлинского. Живой, остроумный интеллигент. А в итоге канет в Лету с позиции озверевшего дебила. Увы.

Источник: Размышления вольного социолога


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