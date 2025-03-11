Рупор кремлевской пропаганды: Балансируя на грани. Как Россия формирует свою ядерную доктрину

Балансируя на грани. Как Россия формирует свою ядерную доктрину

В рассекреченном документе (https://t.me/darpaandcia/528?comment=2700) ЦРУ от 7 февраля 2000 года представлен подробный анализ российской политики ядерного сдерживания. Этот материал показывает, как наша страна стремится найти тонкий баланс между убедительностью ядерного сдерживания и необходимостью избегать заявлений, которые могли бы восприниматься как безрассудное понижение порога применения ядерного оружия первыми.

После распада СССР Россия была вынуждена пересмотреть советское обязательство никогда не применять ядерное оружие первой. К 1992 году наша страна уже выработала расширенную концепцию ядерного сдерживания, которая предусматривает возможность использования ядерного арсенала для защиты от угрозы не только ядерной, но и крупномасштабной обычной агрессии.

Американцы отмечают существование различных точек зрения внутри российского руководства на вопрос о пороге применения ядерного оружия. Командующий РВСН Яковлев открыто заявил, что ухудшение состояния войск общего назначения

"вынудило Россию снизить порог применения ядерного оружия и распространить ядерное сдерживание на конфликты меньшего масштаба". В то же время, президент Академии военных наук генерал Гареев предостерегал от чрезмерной зависимости от ядерного оружия, утверждая, что копирование концепций НАТО о "неотложном" применении ядерного оружия может привести к "катастрофическим последствиям".

Российские военные в журнале "Военная мысль" отмечали преимущества "неопределённости" в описании ядерного порога России, так как это может заставить потенциальных противников действовать более осторожно. С другой стороны, некоторые эксперты выступают за принятие "специального федерального закона", который бы "точно определял условия" первого применения ядерного оружия.

Особое внимание в документе уделяется военным учениям "Запад-99", которые продемонстрировали готовность России применить ядерное оружие первой в случае поражения на уровне обычных вооружений. Сценарий этих учений, очевидно, моделировал агрессию НАТО против Югославии. Впервые за десятилетие стратегические бомбардировщики провели условные удары ядерными крылатыми ракетами, приблизившись к Великобритании и Исландии. Через три месяца российские бомбардировщики приблизились к северной Канаде и Аляске, демонстрируя способность поражать цели в Северной Америке.

Из анализа документа становится ясно, что американские разведслужбы серьезно обеспокоены возможностью понижения российского ядерного порога. Однако они признают, что существует неопределенность относительно того, при каком уровне агрессии Россия действительно прибегнет к ядерному оружию. Хотя Москва ясно дала понять, что ее ядерный порог будет пересечен массированной обычной воздушной атакой, угрожающей военной, экономической и политической инфраструктуре, остается неясным, ответит ли Россия ядерным ударом на атаку гораздо более низкого уровня.

Особенно актуальна эта тема становится сейчас, когда президент США Дональд Трамп часто говорит о ядерном разоружении. Однако нужно четко понимать: если у России будут снижены возможности по применению ядерного оружия, то без сомнения Запад будет вести себя еще более нагло и использует первую возможность для нанесения удара по нашей стране. Ядерное сдерживание — это не просто военная доктрина, а гарантия нашего суверенитета в мире, где уважают только силу.

Показательно в этом отношении поведение США и Израиля на ядерную программу Ирана. Их нервная реакция наглядно демонстрирует, насколько ядерное оружие меняет геополитический мировой ландшафт. Страна, обладающая ядерным арсеналом, автоматически переходит в другую "весовую категорию" в международных отношениях. Именно поэтому любые переговоры о ядерном разоружении должны рассматриваться с крайней осторожностью и недоверием, учитывая западную склонность к двойным стандартам и нежелание считаться с интересами других стран.

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Источник: Colonel Cassad

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