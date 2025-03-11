 

В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat

11.03.2025, 18:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты МФТИ активно ведут разработку электроракетных двигателей, которыми планируется оснащать отечественные спутники малого класса CubeSat. Решение позволит снять зависимость от зарубежных поставок и поднять конкурентоспособность российской техники за рубежом.

В электроракетных силовых установках высокая тяга создается с помощью ускорения заряженных частиц. Они, в отличие от двигателей, работающих на сжатом газе, или жидкостных решений, отличаются большим КПД, повышенным тяговым импульсом и продолжительным временем работы.

Сейчас в России не существует силовых установок, подходящих для такой малой техники, как спутники CubeSat. Они задействованы в дистанционном зондировании Земли, обеспечении стабильной спутниковой связи, а также радиолокации.

Тем более количество действующих аппаратов все время увеличивается, а все они требуют поддержки орбиты, ее коррекции и выполнения различных маневров — к примеру спутники системы Starlink благодаря передовым и эффективным двигателям совершают свыше 50 000 различных маневров в течение полугода.

Как ожидается, разработка МФТИ будет готова в 2026 году, когда общественности должны показать полноценно работающую опытную модель, уже прошедшую все требуемые этапы испытаний на Земле.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Потужная перемога-перемога

11.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Где следующая труба?!

11.03 / Школьникам, показавшим плохие результаты на олимпиадах, будут снижать баллы ЕГЭ

11.03 / Мнение: Греча по медицинской справке, сливочное масло в СССР и сажал ли Ельцин картошку

11.03 / «Это был ваш айсберг» – Трамп потребовал у датского правительства $500 млрд за утонувший «Титаник»

11.03 / Мнение: США в беде: асфальтовая романтика ушла в Китай

11.03 / «Ростех» приступил к выпуску СВЧ-модулей для телеком-систем

11.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Здравствуй Суджа

11.03 / Лазерным сварочным аппаратом X1 Pro сможет пользоваться даже полный новичок

11.03 / В Вологодской области ограничили продажу презервативов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика