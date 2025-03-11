В МФТИ работают над уникальными двигателями для спутников класса CubeSat

Специалисты МФТИ активно ведут разработку электроракетных двигателей, которыми планируется оснащать отечественные спутники малого класса CubeSat. Решение позволит снять зависимость от зарубежных поставок и поднять конкурентоспособность российской техники за рубежом.

В электроракетных силовых установках высокая тяга создается с помощью ускорения заряженных частиц. Они, в отличие от двигателей, работающих на сжатом газе, или жидкостных решений, отличаются большим КПД, повышенным тяговым импульсом и продолжительным временем работы.

Сейчас в России не существует силовых установок, подходящих для такой малой техники, как спутники CubeSat. Они задействованы в дистанционном зондировании Земли, обеспечении стабильной спутниковой связи, а также радиолокации.

Тем более количество действующих аппаратов все время увеличивается, а все они требуют поддержки орбиты, ее коррекции и выполнения различных маневров — к примеру спутники системы Starlink благодаря передовым и эффективным двигателям совершают свыше 50 000 различных маневров в течение полугода.

Как ожидается, разработка МФТИ будет готова в 2026 году, когда общественности должны показать полноценно работающую опытную модель, уже прошедшую все требуемые этапы испытаний на Земле.