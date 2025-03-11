 

Рупор кремлевской пропаганды: Атака на Москву. 11.03.2025

11.03.2025, 12:45, Разное
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Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу (с) Собянин

Где сбивали.

Курская область – 126
Московская область – 91
Брянская область – 38
Белгородская область – 25
Рязанская область – 22
Калужская область – 10
Орловская область – 8
Воронежская область – 6
Владимирская область – 4
Нижегородская область – 3

МО РФ сообщило, что суммарно ночью было сбито 337 дронов.

В целом, противник явно пытался как-то ответить на российские удары и поражение ВСУ в Курской области, запасал дроны для этого удара, но мало чего добился, подавляющая часть дронов была сбита на подлете.

По ущербу.
В Подмосковье погибло 2 человека (падение обломков сбитых БПЛА), до 20-25 пострадавших, несколько поврежденных домов + до 20 сгоревших автомобилей (почти все на парковке в районе Домодедово, где упал сбитый дрон)
В целом, значимого ущерба, учитывая количество единовременно запущенных дронов, противник нанести не смог. На эту атаку явно делалась серьезная ставка и явно ставилась цель прорваться к целям в Москве.

Само собой, никакого прекращения ударов по Украине не будет. Вечером ждем традиционный налет 100-150 "Гераней" и "Гербер" (если не больше).Ну а там и более серьезные вещи подъедут.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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