В России запретили эксплуатацию компьютеров без отечественного антивируса

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О порядке эксплуатации электронных вычислительных машин физическими и юридическими лицами» и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно новым редакциям документов, с 1 июля 2025 года на всех компьютерах в России должны быть установлены антивирусы, созданные отечественными компаниями.

– Без антивируса сейчас невозможно безопасно чувствовать себя в сети, а решения из недружественных стран зачастую неэффективны и могут передавать данные граждан западным спецслужбам, – сказала депутат Ирина Яровая.

За отсутствие отечественного антивируса предусмотрена административная ответственность – граждан ждёт штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам придётся заплатить от 100 до 500 тысяч.

Контроль за выполнением новой нормы возложен на Минцифры. В ведомстве пообещали в ближайшее время представить сервис, который будет удалённо определять наличие антивирусного программного обеспечения.

—