 

Мнение «аналитика»: О самом массовом ударе по Москве… Ад только начинается?

11.03.2025, 7:35, Разное
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Ночка выдалась та ещё…

Грохот даже сейчас стоит неимоверный. Хотя вроде бы всё далеко. Но фон для «мирных» переговоров вышел отменный. Тем более, с учётом того, что именно Киев собирался предложить мораторий на дальние удары по воздуху. Ага…

Цена его «инициативам» — меньше полушки. И то ломаной.

В эту ночь ВСУ предприняли попытку массовой атаки БПЛА на Москву. Предварительно, силами ПВО все цели были сбиты. Однако были прилёты «обломков». Общее количество уничтоженных дронов на данный момент составляет 65 штук. Но налёт ещё продолжается.

Предварительно повреждён многоквартирный жилой дом в Видном и коттедж в Раменском. Также обломки дрона упали на крышу дома на Домодедовской улице. Итог — «незначительно повреждена кровля».

До этого Украина воздерживалась от каких-то массированных ударов по Москве. Но теперь потребовался «мощный инфоповод».

Что, на Курщине совсем плохи дела у ВСУ?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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