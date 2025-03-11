Рупор кремлевской пропаганды: Что придет на смену USAID

Что придет на смену USAID

Со вступлением Дональда Трампа в должность американского президента Белый дом начал демонтаж Агентства США по международному развитию USAID (United States Agency for International Development). В начале февраля Госсекретарь США Марко Рубио был назначен исполняющим обязанности администратора Агентства — руководителем USAID. Ожидалось, что его штат будет сокращен в десятки раз. После шести недель анализа, выяснилось, что официальному закрытию подлежат 83% программ USAID, так как они тратили миллиарды долларов на не отвечающие интересам США цели. Военный обозреватель Александр Хоффманн о том, чем Администрация Дональда Трампа заменит агентство специально для ВФокусе Mail.

Это федеральное ведомство было одним из основных получателей средств, выделенных Конгрессом США для противодействия международному влиянию и «мягкой силе» противников США, к которым администрация 46-го президента США Джо Байдена причисляла Россию, Китай и Иран. Какой будет «мягкая сила» Вашингтона при Трампе и что может прийти на замену USAID?

Смена парадигмы

Рубио пообещал, что борьба с «враждебной пропагандой» останется в числе задач внешней политики Соединенных Штатов, но при нем прекратятся все американские программы, которые ведут к политической цензуре или создают для нее условия. По его словам, действия администрации Байдена по продвижению «мягкой силы» были крайне непопулярны за рубежом и создали ненужные трения с другими странами.

Госсекретарь США заявил, что команда предыдущего американского президента ставила идеологию выше здравого смысла, что привело к искаженному пониманию мира. Рубио описал деятельность USAID как подавление свободы слова и дезинформацию. Администрация Байдена, в свою очередь, называла «дезинформацией» любую точку зрения, которая не соответствует взглядам и идеологии Демократической партии США, особенно за рубежом.

Таким образом, внешняя политика Вашингтона при Трампе, согласно заявлениям Рубио, отказывается от подходов предыдущей команды Белого дома в продвижении «мягкой силы», сосредоточенной на навязывании идейных установок американской Демпартии под видом «борьбы с дезинформацией».

Однако республиканская администрация Трампа таким же образом, как ранее это делали демократы, ставит идейную близость и свои идеологические приоритеты во главе критериев выделения средств из бюджета США на международные программы развития.

Идейные соратники

Реорганизация «мягкой силы» США за рубежом может привести к перенаправлению американской помощи в страны, руководство которых разделяет взгляды идейных соратников и сторонников Трампа. К такой помощи относятся не только программы USAID, но и спонсируемые Вашингтоном инициативы ООН и других международных организаций.

Так, критерием отбора для программ продвижению «мягкой силы», получающих финансирование США, может стать соответствие политики иностранного государства взглядам трампистов на семейные ценности, или же на противодействие принципам DEI (Diversity, equity, and inclusion — разнообразие, равенство, инклюзивность), которые администрация Байдена повсеместно насаждала на международном уровне.

Недавно Рубио появился в эфире американского телеканала Fox News с пепельным крестом на лбу, который верующие католики носят весь первый день Великого поста по своему религиозному календарю. Это вызвало масштабный резонанс в мире, но — и широкую поддержку среди прихожан Римско-католической церкви.

Вероятно, такой жест главного чиновника, отвечающего за внешнюю политику США, адресован всем консервативным христианам-традиционалистам в мире, а не только американским католикам, что подчеркивает новые идеологические ориентиры Белого дома. В определенной степени, пепельный крест на лбу Рубио тоже можно отнести к проявлению «мягкой силы» трампистов.

Инвестиции вместо грантов

Изменение подходов Вашингтона в применении «мягкой силы», реорганизация международной помощи США и реструктуризация USAID были указаны в качестве будущих действий администрации Трампа в последнем сборнике «Мандат на лидерство», подготовленным американским консервативным аналитическим центром Heritage Foundation (Фонд «Наследие»). «Мандат» представляет собой набор рекомендаций для кандидата в президенты или избранного главы государства, принадлежащих к Республиканской партии США.

Это наставление получило название «Консервативное заверение», и более широко известно, как «Проект-2025». Изложенные в сборнике рекомендации предполагают фундаментальное переустройство Соединенных Штатов во всех сферах, подвластных президенту страны.

Так, в «Проекте-2025» предлагалось лишить USAID статуса независимого агентства, которое отвечает за внешнюю политику США, и подчинить организацию главе американского Госдепа. Что и было сделано путем назначения Рубио исполняющим обязанности администратора USAID.

Что касается перспектив Агентства, то и здесь рекомендации «Проекта-2025» дают понимание о судьбе USAID и «мягкой силы» Вашингтона. В сборнике предлагается возложить на частный бизнес задачи по продвижению интересов США за рубежом через программы развития. Иными словами, использовать инвестиции американских компаний вместо грантов из федерального бюджета.

«Мягкая сила» Уолл-стрит

Еще в первый президентский срок Трампа власти США вычленили из USAID ряд подразделений, ответственных за американские инвестиции в странах с низким и средним уровнем дохода. Из этих подразделений была сформирована международная финансовая корпорация развития США DFC (United States International Development Finance Corporation). К настоящему времени это федеральное агентство уже имеет портфель инвестпроектов на сумму свыше $50 млрд.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа собирается передать десятки миллиардов долларов из бюджета USAID в DFC. Американский президент выдвинул на пост нового исполнительного директора корпорации Бенджамина Блэка — сына инвестора-миллиардера с Уолл-стрит Леона Блэка.

Еще до приглашения на эту должность Блэк-младший сам призывал перенаправить бюджет USAID в DFC, чтобы вместо раздачи грантов инвестировать в бизнес-проекты за рубежом. Нового главу DFC должен утвердить Сенат США.

Кроме того, администрации Трампа необходимо получить разрешение американского Конгресса на продление мандата корпорации развития, который истекает в конце этого года. Белый дом уже заручился поддержкой конгрессменов обеих партий по вопросам повышения инвестиционного лимита DFC с $60 млрд до $120 млрд и полномочий корпораций вкладывать средства в проекты за пределами развивающихся стран.

Таким образом, команда Трампа сосредоточилась на «мягкой силе» через проекцию экономической мощи. Администрация 47-го президента США намерена использовать инвестиции в качестве основного инструмента распространения влияния и продвижения интересов в развивающихся странах. Такая поддержка, если верить «Проекту-2025», должна составить конкуренцию международным инициативам основного соперника Соединенных Штатов — Китая.

Если DFC получит большую часть бюджета USAID, то грантовое финансирование из американского бюджета значительно сократится и достанется странам, где у власти находятся идейные союзники трампистов. После этого USAID станет второстепенным федеральным агентством, а возможно и вовсе будет упразднено.

https://vfokuse.mail.ru/article/mat-vseh-demokraticheskih-drakonov-smi-zakryvayut-chem-tramp-zamenit-usaid-65209725/photogallery/b022ef1b-6dcb-5b52-87a9-4a988e14911d/ – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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