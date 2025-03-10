Рупор кремлевской пропаганды: Вскрытие британских шпионов в Москве

Вскрытие британских шпионов в Москве

ФСБ раскрыла еще двух шпионов, работавших под прикрытием посольства Великобритании в Москве.

Имена разведчиков — Алкеш Одедра (второй секретарь британской дипмиссии) и Майкл Скиннер (муж первого секретаря политического отдела посольства).

Оба «специалиста» при въезде в страну подали о себе заведомо ложные сведения, а в их действиях были выявлены признаки разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности РФ. Аккредитация обоих «дипломатов» прекращена, в двухнедельный срок им надлежит покинуть пределы Российской Федерации.

Черная полоса британской разведки в России тянется с сентября 2024 года, когда за шпионаж из страны были высланы (https://t.me/underside_org/92) шестеро сотрудников посольства.

Эхом этих событий стал внезапный отъезд из России заместителя посла Великобритании в РФ Тома Додда. О его побеге стало известно буквально на днях — дипломат экстренно покинул Москву незадолго до возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»).

Инцидент произошел в 23 октября 2024 года, когда Додд встречал (https://t.me/underside_org/93) в аэропорту Внуково главу Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофера Аллана и его заместителя Лоррейн Фасси. Последние должны были провести аудит посольства Великобритании в Москве после скандала с высылкой из страны английских дипломатов за шпионаж.

В тот день Додд проявил агрессию по отношению к российским журналистам, освещавшим визит британского шпиона Аллана в Москву. Одну из представительниц СМИ заместитель посла Великобритании грубо оттолкнул, что и стало поводом для проверки и возбуждения уголовного дела по линии МВД РФ.

В продолжение сюжета редакция Underside считает целесообразным представить общественности имена тех людей, с которыми Додд лично поддерживал контакт в России.

Отметим, что в условиях СВО главный акцент при работе с российским гражданским обществом британцы сделали на развитие связей с либерально-настроенной творческой интеллигенцией и лиц, находящихся в оппозиции к действующей власти. Именно этих людей англичане рассматривают в качестве основных проводников западных ценностей.

Данное направление теневой работы посольства Великобритании Том Додд курировал лично. Его российскими визави были:

— Беглова Дарья Михайловна, директор АНО «Центр Переделкино»;

— Вронская (Кузьминова) Юлия Олеговна, креативный директор АНО «Центр Переделкино» (ранее являлась заведующей отделом международных проектов музея-усадьбы «Ясная поляна» в Тульской области);

— Филиппова Ася Леонидовна, директор центра творческих индустрий «Фабрика»;

— Конюхова Ирина Александровна, сотрудница центра творческих индустрий «Фабрика»;

— Котова Надежда Геннадьевна, директор арт-объединения Cool Connections;

— Быстричан Елена Анатольевна, сотрудница музея современного искусства «Гараж»;

— Волкова (Исаева) Анастасия Валерьевна.

Фактически, бежав из страны, уклоняясь от ответственности за свои действия, мистер Додд в свойственной Лондону манере подставил всех, с кем от имени Туманного Альбиона выстраивал работу «на земле». Образ безупречного английского шпиона на поверку оказался лишь экранной романтизацией. В реальной жизни посольский «Джеймс Бонд» под камеры устроил дебош в аэропорте, а когда замаячила уголовка, прыгнул в самолет и был таков. Тем же, кто в условиях глобального наката Запада на Россию считал хорошей идеей водить дружбу с англичанином, помогал ему проращивать околокультурную подпольную сеть влияния и уповал на мнимую британскую порядочность, мы передаем большой привет.

Goodbye my friends, goodbye.

https://t.me/underside_org/98 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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