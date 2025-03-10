 

Мнение: Бедная Австрия

10.03.2025, 20:10, Разное
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Обнаружил у себя эту запись от 2015 года про Австрию:

“Героическая Австрия
Австрийцы просто герои какие-то! Это ж надо – 150 млрд. долгов на всего-то 8 млн. человек населения! Похоже, в Европе неожиданно “возник” еще один “больной человек Европы”. Может, Австрии прямо вместе с Грецией из ЕС выйти?
А Вена мне нравится… Пожалуй, самый “мой” город (не считая Москвы, конечно).
“Впервые в истории государственные долги маленькой Австрии перевалили за отметку в 150 миллиардов евро. Об этом говорится в сообщении Австрийского комитета по госдолгам при правительстве страны.
При населении восемь миллионов человек на каждого австрийца приходится госдолгов по 19 тысяч евро. Таких показателей нет ни у одной из стран Европейского союза” (2015)

Занятно. Сейчас забавно почитать комменты к той записи – набежала туча пикейных жилетов, все наперебой рассказывали, какая богатая Австрия и насколько хорошо им там живется, как им наплевать на все долги и как они процветают.

Интересно, насколько сейчас отличается настроение публики. Все уже вроде в курсе, что Европа сидит без денег и в долгах как в шелках, будущее ее тревожно. Вспомнил, чем запомнилась в последнее время Австрия – тем, что она как-то отчаянно чуть ли не упорнее всех в ЕС цеплялась за поставки газа из России, и вроде бы получала газ буквально до Нового года. Однако Украина, отрубив работу газопровода с 1 января, перерубила последнюю ниточку, связывающую Австрию с нашей Сибирью… Интересно, кстати – а каков сейчас госдолг у Австрии? Что-то подсказывает, что явно никак не меньше, чем было 10 лет назад.

Источник: Размышления вольного социолога


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