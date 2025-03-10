«АВТОВАЗ» заявил об отказе от сенсорных органов управления

АО «АВТОВАЗ» объявило об отказе от сенсорных органов управления в новых моделях LADA – в компании считают, что традиционные кнопки, переключатели и колёсики предоставляют «больший уровень комфорта и предсказуемости», особенно при использовании на ходу.

«Мы можем гарантировать наш бесповоротный и решительный отказ от сенсора – во всех новых моделях вновь вернутся традиционные кнопки и переключатели. Тачскрин останется исключительно в мультимедийной системе, и то – основные её функции будут продублированы физическими кнопками», – рассказали в компании.

Автопроизводитель затруднился уточнить, в каких именно моделях он предлагал сенсорное управление, но вновь гарантировал, что теперь владельцы «Лады» будут избавлены от неудобств. Кроме того, им больше не угрожает «опасный и ненадёжный автопилот» – как уточнили в Тольятти, они «проанализировали те ужасающие случаи аварий автопилотируемых Tesla в 2018 году и приняли решение позаботиться о безопасности людей, исключив автопилот из схемы управления автомобилем».

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