 

«Резина убитая, рыжики в круг» россиянин отдал даром старый автомобиль на сайте объявлений и получил отрицательный отзыв

10.03.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Житель города Чебоксары, владелец шиномонтажной мастерской Владимир Филимонов получил отрицательный отзыв на популярном сайте объявлений, где он выставил свой старый автомобиль Opel Vectra 1998 года выпуска.

Особенность ситуации была в том, что он отдавал машину бесплатно и предупреждал про её «уставшее» состояние.

Поскольку это первый случай в регионе, когда кто-то хочет подарить ходовой автомобиль, с Филимоновым связались журналисты. Они выяснили, что от машины он избавился в первый же день, но соотечественники «отблагодарили» его отрицательным отзывом.

– Отдавал, потому что давно пересел на авто посовременнее, а «Вектра» стояла в боксе несколько лет, место занимала… Подумал: вдруг кому-нибудь нужнее? Дела у меня идут неплохо, так что решил отдать бесплатно, приоритет отдавал многодетным семьям, – рассказал он.

Звонить и писать мужчине начали сразу же после публикации объявления, при этом некоторые пользователи назвали его «дебилом» и «о******м буржуем». Наконец, ему написал человек, представившийся многодетным отцом и согласившийся забрать машину, если Филимонов сам её пригонит за 60 км от города.

– Я предложил ему оплатить мне такси обратно, но он сказал, что если я могу себе позволить отдать машину бесплатно, то могу и такси себе сам оплатить. Сказал, что у него трое детей и денег в семье почти нет. Я согласился и сам отогнал авто, – пояснил автор объявления журналистам. – Честно говоря, особой радости и благодарности не увидел – было много придирок, ходили вокруг машины полчаса. Когда узнали, что у меня своя шиномонтажка, сказали: «Теперь понятно, почему резина такая старая, нашёл самую плохую, какую не жалко, а нормальную зажал».

Когда предприниматель вернулся в Чебоксары на такси, он увидел, что ему поставили плохой отзыв на сайте объявлений – его обвинили в том, что он демонтировал с авто госномера для снятия с учёта и тем самым вынудил многодетную семью тратиться на переоформление. Указали и на состояние шин, и на проблемы с лакокрасочным покрытием.

– ризина убитая рыжики вкруг!!!!! ЗАВОДИТЬСЯ НЕ СРАЗУ!!!!!!! у нас ДЕТИ но мне лично ДЕТЕЙ на таком хламе возить страшно!!!!! давериность писать отказался оформляете платите сами!!!!!! кинул падачку короче сам типо КРУТОЙ!!!!!!!!! – говорится в отзыве (оригинальная орфография сохранена).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Вскрытие британских шпионов в Москве

10.03 / Мнение «аналитика»: О масштабе будущих проблем… Всё видно, как в капле воды?

10.03 / Мнение: Зажрались ли россияне, рост мясного экспорта, британцев призывают есть меньше мяса

10.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Вспомнили про ветеранов войны на Донбассе

10.03 / Андрей Воробьев сообщил о завершении уборки дорог в Подмосковье к 1 мая

10.03 / Мнение: Cредний возраст по странам, миф о смертности от ПНН и пожилая целевая аудитория

10.03 / Мнение: Бедная Австрия

10.03 / «АВТОВАЗ» заявил об отказе от сенсорных органов управления

10.03 / Практичный мини-грузовик Telo мощностью 300 л.с. выходит на рынок

10.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Death Stranding 2: On the Beach

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика