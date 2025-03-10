«Резина убитая, рыжики в круг» россиянин отдал даром старый автомобиль на сайте объявлений и получил отрицательный отзыв
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Житель города Чебоксары, владелец шиномонтажной мастерской Владимир Филимонов получил отрицательный отзыв на популярном сайте объявлений, где он выставил свой старый автомобиль Opel Vectra 1998 года выпуска.
Особенность ситуации была в том, что он отдавал машину бесплатно и предупреждал про её «уставшее» состояние.
Поскольку это первый случай в регионе, когда кто-то хочет подарить ходовой автомобиль, с Филимоновым связались журналисты. Они выяснили, что от машины он избавился в первый же день, но соотечественники «отблагодарили» его отрицательным отзывом.
– Отдавал, потому что давно пересел на авто посовременнее, а «Вектра» стояла в боксе несколько лет, место занимала… Подумал: вдруг кому-нибудь нужнее? Дела у меня идут неплохо, так что решил отдать бесплатно, приоритет отдавал многодетным семьям, – рассказал он.
Звонить и писать мужчине начали сразу же после публикации объявления, при этом некоторые пользователи назвали его «дебилом» и «о******м буржуем». Наконец, ему написал человек, представившийся многодетным отцом и согласившийся забрать машину, если Филимонов сам её пригонит за 60 км от города.
– Я предложил ему оплатить мне такси обратно, но он сказал, что если я могу себе позволить отдать машину бесплатно, то могу и такси себе сам оплатить. Сказал, что у него трое детей и денег в семье почти нет. Я согласился и сам отогнал авто, – пояснил автор объявления журналистам. – Честно говоря, особой радости и благодарности не увидел – было много придирок, ходили вокруг машины полчаса. Когда узнали, что у меня своя шиномонтажка, сказали: «Теперь понятно, почему резина такая старая, нашёл самую плохую, какую не жалко, а нормальную зажал».
Когда предприниматель вернулся в Чебоксары на такси, он увидел, что ему поставили плохой отзыв на сайте объявлений – его обвинили в том, что он демонтировал с авто госномера для снятия с учёта и тем самым вынудил многодетную семью тратиться на переоформление. Указали и на состояние шин, и на проблемы с лакокрасочным покрытием.
– ризина убитая рыжики вкруг!!!!! ЗАВОДИТЬСЯ НЕ СРАЗУ!!!!!!! у нас ДЕТИ но мне лично ДЕТЕЙ на таком хламе возить страшно!!!!! давериность писать отказался оформляете платите сами!!!!!! кинул падачку короче сам типо КРУТОЙ!!!!!!!!! – говорится в отзыве (оригинальная орфография сохранена).
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