«Резина убитая, рыжики в круг» россиянин отдал даром старый автомобиль на сайте объявлений и получил отрицательный отзыв

Житель города Чебоксары, владелец шиномонтажной мастерской Владимир Филимонов получил отрицательный отзыв на популярном сайте объявлений, где он выставил свой старый автомобиль Opel Vectra 1998 года выпуска.

Особенность ситуации была в том, что он отдавал машину бесплатно и предупреждал про её «уставшее» состояние.

Поскольку это первый случай в регионе, когда кто-то хочет подарить ходовой автомобиль, с Филимоновым связались журналисты. Они выяснили, что от машины он избавился в первый же день, но соотечественники «отблагодарили» его отрицательным отзывом.

– Отдавал, потому что давно пересел на авто посовременнее, а «Вектра» стояла в боксе несколько лет, место занимала… Подумал: вдруг кому-нибудь нужнее? Дела у меня идут неплохо, так что решил отдать бесплатно, приоритет отдавал многодетным семьям, – рассказал он.

Звонить и писать мужчине начали сразу же после публикации объявления, при этом некоторые пользователи назвали его «дебилом» и «о******м буржуем». Наконец, ему написал человек, представившийся многодетным отцом и согласившийся забрать машину, если Филимонов сам её пригонит за 60 км от города.

– Я предложил ему оплатить мне такси обратно, но он сказал, что если я могу себе позволить отдать машину бесплатно, то могу и такси себе сам оплатить. Сказал, что у него трое детей и денег в семье почти нет. Я согласился и сам отогнал авто, – пояснил автор объявления журналистам. – Честно говоря, особой радости и благодарности не увидел – было много придирок, ходили вокруг машины полчаса. Когда узнали, что у меня своя шиномонтажка, сказали: «Теперь понятно, почему резина такая старая, нашёл самую плохую, какую не жалко, а нормальную зажал».

Когда предприниматель вернулся в Чебоксары на такси, он увидел, что ему поставили плохой отзыв на сайте объявлений – его обвинили в том, что он демонтировал с авто госномера для снятия с учёта и тем самым вынудил многодетную семью тратиться на переоформление. Указали и на состояние шин, и на проблемы с лакокрасочным покрытием.

– ризина убитая рыжики вкруг!!!!! ЗАВОДИТЬСЯ НЕ СРАЗУ!!!!!!! у нас ДЕТИ но мне лично ДЕТЕЙ на таком хламе возить страшно!!!!! давериность писать отказался оформляете платите сами!!!!!! кинул падачку короче сам типо КРУТОЙ!!!!!!!!! – говорится в отзыве (оригинальная орфография сохранена).

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