 

Практичный мини-грузовик Telo мощностью 300 л.с. выходит на рынок

10.03.2025, 15:55, Разное
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Калифорнийский стартап Telo представил прототип компактного электрогрузовика MT-1 на презентации в Лос-Анджелесе. Компания готовится к серийному производству и выпуску рациональных транспортных средств и обещает характеристики, сопоставимые с полноразмерными моделями.

Гости мероприятия оценили просторный салон на пять человек и откидную центральную дверь для перевозки грузов. Версия с полным приводом с запасом хода 420 километров и силовой установкой 300 л.с. будет продаваться по цене от 41 520 долларов. Модификация с двумя моторами общей мощностью 500 л.с. и увеличенной АКБ выйдет с ценником от 50 000 долларов и предложит пробег на одном заряде до 560 км. Компания также представила в качестве допоборудования солнечные панели, использование которых прибавляет к запасу хода до 25 километров в сутки.

В 2024 году Telo заключила договор с Aria Group на создание партии прототипов. Компания привлекла более 6 800 000 долларов США и имеет более 5000 предварительных заказов на сумму свыше 250 миллионов долларов. Сейчас разработчики планируют сосредоточиться на тестах безопасности перед сертификацией. Сертификационные испытания запланированы на следующую зиму, а выпуск для покупателей ожидается через 24 месяца.Источник &#8212 Telo


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