Рупор кремлевской пропаганды: Обсуждение операции “Труба”

Уже исторические кадры.

Апти Алаудинов (https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/8765) с командирами обсуждают операцию "Труба" 1 марта 2025 года.

Операция "Труба" сократила численность всушников в районе Суджи на треть, а наши бойцы смогли войти в населённый пункт. Сейчас там идут бои в области промзоны.

По нашим данным, подготовка к операции началась в конце февраля и длилась больше недели. Цель — диверсия в тылу противника и перегон всушников из дальних населённых пунктов назад в Суджу.

1 марта к зоне входа доставили кислородные баллоны.

2 марта наши небольшими группами стали заходить в трубопровод и двигаться к Судже.

Бойцы провели несколько дней без света и нормального воздуха, дождались команды штурмовать и вышли поздним вечером 7 марта.

Наши преодолели больше 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. Одной из зон высадки стала объездная Суджи с севера.

В операции задействованы больше 100 человек из 11-й и 106-й бригад, 30-го полка, отделения морской пехоты, ОДШРБ "Ветераны", ДШБР "Восток" и спецназ "Ахмат".

@mash – цинк

Фактически, операция "Труба" напрямую способствовала обрушению северной части Курского выступа. Смелое тактическое действие с оперативными последствиями. В историю конечно войдет, как и все участники.

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Источник: Colonel Cassad

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