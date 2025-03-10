Учёные: сон на работе с 14:00 до 18:00 вдвое снижает продуктивность

Российские учёные из Института изучения сна имени Бехтерева совершили сенсационное открытие: сон на рабочем месте в период с 14:00 до 18:00 вдвое сокращает производительность труда.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник психологии».

– Мы провели серию экспериментов с участием офисных работников и выяснили, что наиболее продуктивны те сотрудники, которые не спят на работе, – заявил руководитель исследования. – Кроме того, сон во время работы приводит к замедлению когнитивных функций, снижению концентрации внимания и увеличению количества ошибок.

Теперь министерство труда и социальной защиты намерено рекомендовать работодателям ввести штрафные санкции для сотрудников, спящих на рабочем месте. В качестве альтернативы им предлагается заниматься физическими упражнениями или употреблять энергетические напитки (по возможности безалкогольные) для поддержания бодрости.

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