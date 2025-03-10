Первая в мире пишущая машинка отправляется на аукцион

В конце марта в Кельне пройдет аукцион, одним из лотов на котором станет пишущая машинка модели Malling Hansen, так называемый «пишущий шар» (Writing Ball). В мире осталось всего 35 экземпляров этого легендарного устройства, из которых 30 надежно сохранены в музеях. За оставшиеся идет напряженная борьба коллекционеров – в 2021 году такая машинка была продана с аукциона за $254 тыс. при начальной ставке всего в $20 тыс.

Устройство Malling Hansen является именно «пишущим шаром», а не пишущей машинкой, поскольку создавалось для иных целей. Во второй половине XIX-го века преподобный Расмус Маллинг-Хансен, директор Института для глухонемых в Копенгагене, пытался решить проблему – люди не желали учить язык жестов, а его подопечным было неудобно постоянно писать записки для выражения своих мыслей. Зато жестикуляция и мелкая моторика пальцев у них были развиты прекрасно.

Конструкция этой машинки неспроста имитирует шар – так можно нажимать на клавиши пальцами, не двигая руками, что позволяет переносить текст на бумагу в разы быстрее, чем если писать от руки. То есть, упрощает глухонемым коммуникацию с миром. Она никогда не предназначалась для массового набора текста и не выпускалась серийно, все известные экземпляры сделаны вручную, что объясняет редкость раритета.

Пишущий шар Маллинга Хансена произвел фурор на Всемирной выставке 1873 года в Вене и на Всемирной выставке 1878 года в Париже. Вскоре один такой купил знаменитый философ Фридрих Ницше, став самым известным пользователем этого устройства. Коммерческой популярности модель не получила, уступив более дешевой и удобной Sholes & Gliddon, но само появление такой технологии стало своего рода революцией. Ведь до того самым доступным способом написать что-то были чернила и перо, а текст печатался только в типографиях.Источник — Auktion Team Breker