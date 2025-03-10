Олег Соколов назначен атташе по культуре посольства России во Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал указ о назначении историка Олега Соколова новым атташе по культуре в посольстве России во Франции.

Бывший доцент СПбГУ до недавнего времени отбывал срок за убийство своей возлюбленной аспирантки, однако в начале марта был досрочо освобождён и направлен на дипломатическую службу.

– Олег Валерьевич – опытный переговорщик и большой знаток французской культуры. Уверен, что он сможет дать достойный отпор парижским русофобам, – сказал Лавров.

Сам Соколов на своей странице «ВКонтакте» поблагодарил руководство МИД за доверие, отметив, что «дипломатический фронт сегодня важен как никогда» и пообещал в ближайшее время представить дорожную карту «10 ударов по русофобу Макрону и его шайке».

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