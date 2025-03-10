Мнение: Почему русский не имеет права быть богатым?

Совершенно иначе звучат некоторые лозунги, если добавить в них слово «русский». Борцы за народ, к примеру, утверждают, что они болеют душой за «русского Ваню», который беден и выпивает, но зато готов работать по 14 часов у станка или даже идти в окопы ради их великих идей.

Типаж бедного русского безусловно одобряем. «Мы за бедных, мы за русских», как было на предвыборном плакате у одного покойного ныне политика, или «бабушка нищая на вокзале с картошкой», как охарактеризовал любезную ему Россию популярный рокер-пенсионер.

Но что же происходит, когда этот самый полумифический русский Ваня, за которого так болит душа у некоторых представителей высшего общества, бросает пить и становится Иваном Ивановичем: сытым, благополучным, даже богатым? А тут происходит интересное: борцы «за народ» немедленно выписывают Ивана Ивановича из русских. Ну, не могут же они сказать прямо — «мы хотим держать русских в бедности, мы против того, чтобы русские становились богатыми». Даже их невзыскательная аудитория такой откровенности не поймёт. Поэтому у бедных они русскость подчёркивают, а богатых клеймят абстрактно, без указания на национальность.

Цитирую выжимку из реплики известного рупора левых взглядов, которую мы с вами на днях обсуждали: «…социальный режим, где есть богатые и бедные — людоедский… надо жрать богатых, отнимать у них деньги, перепиливать». Давайте вставим пропущенное слово «русский»: «Социальный режим, где есть богатые русские — людоедский. Надо жрать богатых русских, отнимать у них деньги».

Теперь, после добавления слова «русский», получается стройная и непротиворечивая картина.

Вот есть мы с вами, русский народ. Громкие борцы за справедливость хотят видеть нас в бедности и в пьянстве. Поэтому стоит кому-то из нас немного преуспеть — открыть автосервис, например, и перебирать там моторы вместе с помощниками — «народные трибуны» тут же обрушивают на него свою благородную ярость: «смотрите, ребята, да он же богатый! Русский должен быть бедным, бейте его!». Это психология негритянского ведра с крабами, из которого сложно выбраться, так как другие крабы не позволяют никому вылезти наружу. Разница только в том, что преуспевающих негров тянут вниз за штанину их же хоумис (живущие мелким криминалом получатели пособий), тогда как русских стыдят долларовые миллионеры. Свои миллионы долларов отечественные леваки по неизвестной мне причине выносят за скобки социалистических идей.

Лично я полагаю, что русский имеет полное право быть трезвым и богатым. Я понимаю, что сильно разочаровываю сейчас леваков, которые хотели бы видеть меня лежащим в грязной луже и горланящим пьяные песни. Я понимаю, что богатый русский для них неудобен: испытывать к нему высокомерную жалость не получается, а жертвовать его интересами ради хотелок красных комиссаров довольно сложно. Однако разочарование леваков — это неудобство, которое я готов перетерпеть.

PS. Кстати, о революционном поэте, взявшем себе творческий псевдоним «Демьян Бедный». Цитирую очень характерное и предсказуемое (ссылка):

Во время внутрипартийной борьбы 1926—1930 годов Демьян Бедный стал активно и последовательно отстаивать линию И. В. Сталина. Благодаря этому поэт продолжал пользоваться различными признаками расположения со стороны власти, включая квартиру в Кремле, дачу в Мамонтовке с большим садом и регулярные приглашения на встречи с партийным руководством. Писатель собрал одну из крупнейших частных библиотек в СССР (свыше 30 тыс. томов), которой пользовался Сталин. У них сложились прекрасные, почти дружеские отношения.

Для разъездов по стране Демьяну Бедному в 1918 году выделили особый вагон, в котором он, в частности, путешествовал по Кавказу. Во время поездок он обменивался со Сталиным дружескими письмами. 23 ноября 1925 г. в протоколе № 118 президиум ЦКК постановил оставить за Д. Бедным протекционный вагон с тем, чтобы он был использован исключительно для деловых поездок по разовым мандатам. 4 декабря 1925 года Д. Бедный написал письмо И. В. Сталину, в котором отметил снижение оценки его работы руководящей частью партии и просил об оставлении прежнего порядка пользования вагоном по постоянному персональному, на его имя, мандату НКПС.

Демьяну был также предоставлен в личное пользование автомобиль «Форд». В 1928 году в связи с осложнением диабета был направлен на двухмесячное лечение в Германию, в сопровождении членов семьи и переводчика. Сталин в письме в политбюро ЦК потребовал пойти на любые расходы, чтобы не допустить гибели его от сахарного диабета: «Демьян Бедный в опаснейшем положении: у него открыли 7 % сахара, он слепнет, он потерял ½ пуда веса в несколько дней, его жизни угрожает прямая опасность. По мнению врачей, нужно его отправить поскорее за границу, если думаем спасти его. Демьян говорит, что придется взять с собой жену и одного сопровождающего, знающего немецкий язык. Я думаю, что надо удовлетворить его».