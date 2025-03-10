 

На Госуслугах появится сервис отслеживания всех банковских карт граждан

10.03.2025, 9:33, Разное
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С 1 сентября 2025 года граждане России смогут через интернет-портал Госуслуги проверять полный список своих банковских карт, включая те, что были открыты без их согласия.

Это решение Центрального банка направлено на борьбу с мошенничеством и злоупотреблениями, когда премиальные клиенты банков создавали десятки карт для членов семьи, прислуги или даже домашних животных.

– Это предоставит возможность гражданам контролировать свои счета и возможность оперативно закрывать лишние или незаконно выданные карты. Мы вводим лимит в десять карт на одного человека во всех банках, чтобы исключить необоснованный выпуск платёжных инструментов, — отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что данные будут защищены с помощью современных криптографических технологий цифрового рубля.

Согласно новым правилам, каждый пользователь сможет: просматривать полный список своих карт с реквизитами, банками и датами выдачи; закрывать ненужные карты через Госуслуги; сообщать о подозрительных картах для их блокировки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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