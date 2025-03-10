Мнение «аналитика»: О позорнейшем позоре… Докатились?

К этому до сих пор сложно привыкнуть. Хотя пора бы уже — столько всякого-разного видано-перевидано за прожитые годы. Но всё равно как-то коробит, когда думаешь «ну, блин, вот это уже точно дно и даже самое днище!»…

А потом — оп-па — и снизу громко стучат.

Ровно те, кто на публике позиционируют себя поборниками, глашатаями и праведниками гуманитарных ценностей.

После долгой паузы Европейский союз выпустил новое заявление по Сирии, где боевики-террористы устроили на днях форменную резню в «освобождённых от Асада» городах и сёлах. Кадры оттуда, на которых бородачи с автоматами запросто и без разбору убивают мужчин, затем их женщин, грабят их дома, потом издеваются над их маленькими детьми, леденят кровь в жилах. Происходящее уже имеет признаки геноцида алавитов и христиан на сирийском побережье. Просто горы трупов — по первым приблизительным подсчётам всего за два дня жертвами этой резни стали многие тысячи человек.

И вот Европейский союз выпустил заявление, где осудил… якобы имевшие место «нападения проасадовских элементов на силы временного правительства Сирии». А также призвал «уважать суверенитет Сирии» и призвал избегать любых попыток «подорвать стабильность и перспективы происходящего мирного перехода, инклюзивного и уважающего всех сирийцев в их многообразии». То есть, если называть вещи своими именами, ЕС поддержал тех самых зверей в человеческом обличье, массово убивающих ни в чём не повинных мирных жителей. И тут уместно напомнить, как Европа в начале «арабской весны» решительно осуждала Башара Асада за «немыслимую жестокость» — применение резиновых пуль и слезоточивого газа при разгоне тогда ещё не очень многочисленных акций протеста сирийских исламистов. И как вводила #санкции против законного правительства САР.

Теперь же, вот буквально пару недель назад Совет ЕС решил приостановить секторальные меры против Сирии в энергетическом и транспортном секторах, исключить пять банков и одну авиакомпанию из программы заморозки активов, а также снять запрет на ввоз в Сирию европейских товаров категории «люкс» для личного пользования. Ну, да, теперь же #власть принадлежит не Асаду, а «перековавшимся» исламистам из ХТШ и прочих террористических организаций, с которыми европейцам «не зазорно» делать #бизнес.

Воистину, нет на белом свете более мерзких, лицемерных и кровожадных тварей, чем нынешние европейские бюрократы, выпестованные левацкой европейской «элитой».

Тем временем #Россия и #США запросили срочные консультации в Совете Безопасности #ООН по ситуации в Сирии. Но…

Согласно «просьбе» европейских представителей они пройдут в закрытом режиме.

Чтобы вся гнусная сущность европейских «эльфов» не выплыла наружу?

Лицемерные твари, разве нет?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках