Рупор кремлевской пропаганды: Первый блин комом

Первый блин комом

Отгремела первая попытка алавитов на побережье Сирии поднять организованное восстание, а значит, время попытаться описать, что это было и зачем оно было нужно. Если коротко: итоги развернувшегося в ответ на восстание геноцида алавитов могут выйти новым властям Сирии боком, и аш-Шараа допустил в этой ситуации все ошибки, которые он мог допустить.

Само восстание, поддерживаемое элементами бывшей 4 тд САА и освещаемое сеткой проиранских СМИ, началось после нескольких месяцев тихих грабежей в отдаленных деревнях, отказа СДС с и друзов от ультиматумов Дамаска и успешных (и явно воодушевивших восставших алавитов) ударов ВВС ЦАХАЛ по располагам муходжиров — среднеазиатских боевиков на службе новых властей Сирии. Довольно бодрое уничтожение нескольких колонн боевиков и быстрое продвижение по сельской местности вскоре столкнулось с переброской почти всего боеспособного контингента "новой сирийской армии", в том числе туркоманов с севера Сирии, на побережье. Алавитское сопротивление вместо прямого столкновения предпочло отступить в горные регионы, а "новая среднеазиатскиая сирийская армия" вместо погони за подпольем предпочла заниматься тем, что она может делать лучше всего — террором и грабежом местного населения. Резня, направленная против алавитов, вскоре развернулась и против христиан и даже суннитов, удивившихся такому зверскому размаху.

Сопротивление, не обладающее прямой поддержкой внешних сил за неимением с ними общих границ, сделало почти все, что было в его силах — дало медийную картинку борьбы с новым режимом и спровоцировало его на агрессивные действия против алавитской общины. Это восстание и его подавление — классический пример из учебников по поводу того, как надо поднимать мятеж в сельской местности и как не надо его подавлять.

Новое алавитское сопротивление получило в свою пользу десятки и сотни тысяч ныне поддерживающих восстание человек — ранее спокойно сдававшие оружие новым властям и думавшие, что их-то лично не зацепит, алавиты воочию увидели, что в нищей и вкусившей крови стране с ними будет дальше. Предполагаю, если руководство "Высшего совета по освобождению" и "Берегового щита" вместо записи красивых тиктоков и постов про бесчисленные победы займется адресной работой по муходжирам и оккупированным деревням, скоро у них не будет отбоя от желающих поквитаться с официальным Дамаском, а там и внешняя поддержка восстания от того же Израиля подоспеет.

Новая же сирийская власть вместо того, чтобы хотя бы сделать марионеточный алавитский совет, отвечавший бы за побережье, и вести имитацию диалога с населением с этим советом, попутно выписывая повстанцев в "остатки режима, не имеющих права говорить от лица гордой алавитской общины", решила просто выписать в пресловутые "остатки режима" всех, в кого угодит пуля очередного безбашенного безусого среднеазиата, будь то древние старики или годовалые дети. Испугавшись явно слабого и неорганизованного восстания, аш-Шараа был вынужден вновь требовать помощи от Эрдогана, чего он после своего прихода ко власти старался избегать, дабы не попасть в кабалу к султану. Как в предыдущие месяцы, масштабы резни скрыть не получилось. Теперь на фоне такой кровавой расправы друзы и СДС увидели, что с ними будет дальше, если они пойдут на диалог с Дамаском, ввиду чего обсуждение об их интеграции в "единую Сирию" застопорилось на несколько месяцев.

В целом же эта кровавая картина показывает, что никакие "гарантии безопасности" и никакие обещания не стоят ничего, если не мочь подкрепить их силой оружия. Алавиты не смогут добиться для себя и своих детей безопасности, если не возьмутся за оружие сейчас, и дальше их без оружия будут ждать только резня и грабежи.

@kulluminkum – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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