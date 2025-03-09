Мнение: Оземпик против алкоголизма и курения, лекарство против потери мышц и лечение ожирения сном

1. Американские учёные утверждают, что модный ныне Оземпик помогает не только против ожирения, но и против других пороков (или болезней), осуждаемых современным обществом (ссылка):



…на фоне [приёма Оземпика] у пациентов снижалась тяга к спиртному и курению… препарат помог людям, которые хотели, но не могли справиться с алкогольной зависимостью, несмотря на негативные последствия для здоровья и жизни.

В исследовании приняли участие 48 мужчин и женщин, которым в течение девяти недель давали оземпик или плацебо. <…>

Оземпик давали в самой низкой дозировке, но даже в этом случае он оказался эффективнее других лекарств против алкоголизма. В первый месяц эксперимента тяга к алкоголю снизилась на 30% (в группе плацебо 2%), а на второй месяц почти 40% участников сообщили, что больше не употребляют алкоголь в больших количествах. Примечательно, что эффект отразился и на курении, хотя не так сильно.

2. Оземпик даёт также неприятные побочки: например, частичную слепоту, вызванную падением кровоснабжения зрительного нерва (ссылка).

Впрочем, учёные активно ищут способы, как обойти или смягчить вред от Оземпика и его аналогов. К примеру, довольно типичная побочка — ускоренная потеря мышц в процессе похудения. Недавно открыли ответственный за это белок и нашли прикормку, которая позволяет сохранить мышцы, если принимать её вместе с Оземпиком (ссылка).

Собственно, так и должно быть, это естественный ход вещей. Если бы было иначе, я бы считал Оземпик жульничеством типа МММ — «так хорошо не бывает». У сильнодействующих лекарств есть побочки. Вначале побочки сильные и неприятные, но всё же не такие неприятные, как болезнь, которую лекарства лечат. Постепенно врачи нащупывают способы купировать побочки, а также разрабатывают формулы, дающие тот же целебный эффект, но с более слабыми побочками. Медицина движется вперёд, и если 100 лет назад условный кореопсис лечился впрыском лошадиных доз токсичной ртути, то теперь для исцеления достаточно короткого курса таблеток, самая серьёзная побочка от которых — лёгкая ломота в голенях в течение часа после приёма.

3. Вообще, за жир медики взялись всерьёз. Вот, например, ещё один жирогонный гормон — раптин, который вырабатывается гипоталамусом во время сна (ссылка). Раптин крепко связан с набором лишнего веса, так что когда исследователи разберутся, как его принимать или подавлять, худеть, опять-таки, станет проще.

Да, я знаю: правильнее всего потреблять строгую норму калорий, сидеть на средиземноморской диете и физически упражняться по три часа каждый день. Но это варварский взгляд на проблему, наивно игнорирующий особенности устройства человеческой психики.

Проведу аналогию. Любое общество может сэкономить кучу денег и сил, если преступники просто перестанут совершать преступления. Можно будет распустить полицию из закрыть тюрьмы, сократить количество больниц, высвободить для рынка труда целую армию охранников. Сами несостоявшиеся преступники могут заниматься производительным трудом: работать у станка, чертить ракеты или писать стихи. Минусов вообще нет: лучше будет вообще для всех. Но, как говорит новый президент США, «саундз гуд, дазнт ворк» — «звучит хорошо, но не работает».