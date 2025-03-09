Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Труба-3”

Российские войска освободили Малую Локню. Также освобождены Махновка, Мирный, Локня, Мартыновка, Косица.

Трубопроводная операция вкупе с мощными ударами наших войск фактически привели к коллапсу северной части Курского выступа. Противник несет очень тяжелые потери убитыми, ранеными и пленными, все дороги контролируются нашими дронами. Трубопроводные войска успешно контролируют хутор Кубаткин прямо рядом с Суджей.

Онлайн-трансляция боевых действий – https://t.me/boris_rozhin (там же сегодня появились подтверждающие видео из освобожденного Константинополя, правда пока без щита на дверях администрации)

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Источник: Colonel Cassad

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