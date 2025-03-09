Мнение: Китайцы подделывают русскую еду, рост торговли с Китаем и расширение БАМа

1. Однажды в начале девяностых мы с другом занимались какой-то ерундой после уроков: кажется, курочили старый холодильник около помойки. Мимо нас проходил колдырь, не вполне ещё опустившийся, но уже с неизгладимой печатью пьянства на лице, и с важным видом прокомментировал: «советское — значит отличное!». Лозунг врезался мне в память своей противоречивостью. С одной стороны, я понимал, что это очень правильный лозунг, что именно так и должно быть. С другой стороны, я всё же вышел уже из пионерского возраста и понимал: с реальной жизнью эти громкие слова не бьются, советское бывает отличным нечасто.

Прошло тридцать лет. Теперь я гордостью наблюдаю, как китайцы подделывают русские продукты, так как русские продукты — это признанный эталон вкусной и качественной еды. Цитирую (ссылка):



В Шанхае проверили 47 «магазинов российских товаров» и выявили отсутствие лицензий и данных о происхождении продукции. Ряд торговых точек закрыли, других обязали сделать маркировку, чтобы не вводить в заблуждение покупателей.

Выяснилось, что ряд торговых точек позиционировали себя как «национальные павильоны», но «не имели официальной поддержки», чем «вводили потребителей в заблуждение». В других доля российского импорта оказалась низкой, но они представлялись «магазинами русских товаров», чем вызвали подозрения в мошенничестве, пишет издание. <…>

По словам китайского аналитика Чжу Даньпэна, некоторые торговые точки экспортируют китайские товары в Россию только для того, чтобы реимпортировать их под видом российских. <…>

Ранее издание Epochtimes писало, что «магазины русских продуктов» появились во многих городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Ханчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин, Чэнду и другие. Там в том числе торговали мёдом, соевым соусом и колбасами. Большинство продуктов производили на северо-востоке Китая, однако на них были этикетки на русском языке, а они сами были выполнены «в русском стиле».

В частности, отмечает Epochtimes, в Чэнду работало большое количество подобных магазинов на оживленных улицах. Они использовали рекламные вывески «настоящие русские товары», «борющаяся нация», «натуральные ингредиенты, очень доступные цены» для привлечения покупателей.

У китайцев нечто подобное было с электроникой. Когда китайцы начинали производить массовую электронику, критики писали, что это всего лишь жалкие, смешные, некачественные подделки западных и японских образцов. Так же было и с китайскими машинами. Но вот прошла лишь пара-тройка десятков лет, и теперь уже китайские товары становятся образцами – по качеству не хуже, а то и лучше западных, при этом объёмы производства в Китае гигантские, а значительная часть товаров под западными брендами в действительности собираются на китайских заводах.

2. Торговля России с Китаем продолжает расти — медленнее, чем раньше, так как основные возможности для взрывного роста и западозамещения мы уже использовали (ссылка):



Товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные главного таможенного управления КНР. <…>

По данным таможни, Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 115,499 миллиарда долларов, рост по сравнению с 2023 годом составил 4,1%, а поставки из РФ в КНР остались на уровне 2023 года, составив 129,32 миллиарда долларов.

Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов.

3. Одно из главных препятствий для наращивания торговли с Китаем — пропускная мощность транспортных артерий. Тут работа кипит: к примеру, наши железнодорожники ударными темпами усиливают и расширяют БАМ (ссылка):

58 перегонов БАМа общей протяженностью 560 км компании Нацпроектстроя подготовлено под укладку вторых путей в 2024 году, что на 35% больше объёма работ 2023 года.

Рекордным стал август 2024 года, когда в эксплуатацию было передано более 100 км. В это время было задействовано более 13 тыс. работников.

За 2024 год возведено 440 мостов и водопропускных труб, включая 392-метровый переход через реку Нюкжу, ставший самым протяженным среди новых мостов БАМа.

Работы велись по всему Дальнему Востоку — в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Забайкалье и Якутии.

Уже есть планы по строительству на БАМе не только вторых, но и третьих путей. Спасибо санкциям, естественным образом устраняется одна из главных геополитических слабостей России — дефицит портов. Талассократиям (морским державам), таким как Британия и США, будет гораздо сложнее давить на Россию в условиях, когда значительная часть нашей торговли пойдёт по суше, то есть по маршрутам, на которые они разве что из космоса могут посмотреть.