Экологичный веломобиль PEBL 2.0: скорость до 30 км/ч и 80 км на одной зарядке

В 2016 году компания BetterBike представила педально-электрический веломобиль PEBL, сочетающий преимущества велосипеда и автомобиля. Претерпев существенные изменения в конструкции, машина вышла на рынок в обновленной версии PEBL 2.0. Наибольший акцент сделан на эргономику и дизайн, улучшение ходовых характеристик и повышение комфорта. PEBL 2.0, как и предыдущая версия, представляет собой двухместное и трехколесное транспортное средство с алюминиевой рамой и полностью закрытым кузовом.

Встроенный в заднюю ось 750-ваттный двигатель обеспечивает максимальную скорость 30 км/ч с возможностью увеличения мощности до 1500 Вт в режиме для бездорожья. Литий-ионный аккумулятор емкостью 1000 Вт·ч позволяет проезжать до 80 км на одной зарядке, а дополнительная АКБ удваивает этот показатель. Встроенная солнечная панель мощностью 100 Вт способствует поддержанию заряда аккумулятора во время движения.

Новинка получила обтекаемый корпус из стекловолокна, устойчивое к царапинам лобовое стекло из поликарбоната, современную подвеску и толстые шины. Салон PEBL 2.0 изнутри обшит тканью для снижения уровня шума и повышения комфорта. Дополнительно в модели предусмотрены светодиодная система освещения, дисковые тормоза, 7-скоростная трансмиссия Shimano, регулируемые боковые зеркала, стеклоочиститель, задняя передача с электроприводом, круиз-контроль, заднее сиденье и запираемое грузовое отделение.

В качестве дополнительных опций предлагается обогреватель салона, внутреннее освещение, стояночный тормоз, дополнительные порты питания и панели управления из углеродного волокна. Стоимость PEBL 2.0 варьируется от 10 750 до 12 950 долларов США в зависимости от комплектации. Поставки планируются на начало лета текущего года.Источник — BetterBike