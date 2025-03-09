«Вместо тягомотины Тарковского» – Сарик Андреасян снимет свою версию «Сталкера» с перестрелками, погонями и роботами

Режиссёр Сарик Андреасян намерен снять собственную версию фильма Андрея Тарковского «Сталкер».

По словам Андреасяна, оригинальный фильм следует считать «убожеством и тягомотиной», но его «Сталкер» запомнится «нормальной динамичностью и зрелищностью», а также будет понятен для зрителя.

– Мы добавим экшена, перестрелок, фирменного юмора и, конечно, любовную линию. Зона – это ведь не только философия, но и место, где можно развернуть крутые сцены с погонями и роботами. Снимем нормальный, понятный фильм вместо заумной тягомотины Тарковского, – заявил режиссёр журналистам.

Главный герой теперь будет бывшим спецназовцем с трагическим прошлым, а его спутники – Учёный и Писатель – превратятся в тиктокера-экстремала и сценариста из Голливуда, который ищет вдохновение для нового блокбастера. В фильме также появится робот-разведчик, созданный для изучения Зоны, и обладающий искромётным юмором.

Особое внимание Андреасян уделит визуальной составляющей – Зона будет наполнена не только аномалиями, но и агрессивными мутантами и враждебно настроенными дронами с искусственным интеллектом. Культовая сцена в комнате желаний станет «масштабным экшном со взрывающимся вертолётом». В финале зрителей ждёт открытый финал, намекающий на сиквел.

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