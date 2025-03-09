Мнение: Как наши газеты превратились в свалки мусора для поисковиков

Раньше слово «журналист» звучало гордо, даже значительно. Примерно как «частный детектив» из иностранных книг, только «журналист». Журналист приезжал с блокнотом, расспрашивал, расследовал, пил чай с начальством. Возвращался в редакцию, делал запросы по телеграфу. Потом порождал серьёзную статью.

С распространением интернета, примерно в 2000-х годах, у бумажных СМИ начались финансовые проблемы: у них стало меньше и денег, и читателей. Расплодились блогеры, которые писали на те же темы, но были ближе к аудитории: их хорошо знали по псевдонимам, а под их постами разворачивались горячие дискуссии, зачастую переходящие в скандалы. Посмотрев на печальные цифры статистики, рекламодатели — и явные, и тайные, если вы понимаете, о чём я — начали резать классической журналистике бюджеты.

В 2010-х профессия журналиста стремительно теряла престиж. Зарплаты упали до оскорбительно низких величин, так как платить достойно традиционные СМИ уже не могли, а карьерный рост на сокращающемся рынке тем более встал. Забастовки «уникальных журналистских коллективов» вызывали трагикомический эффект: в эпоху интернета было странно наблюдать, как редакция в 50 человек делает меньше полезной работы, чем один блогер-любитель.

В 2020-х мы видим, что некоторые СМИ выжили, однако высокой ценой. Дешёвых журналистов заменили на ещё более дешёвых удалёнщиков из бедных регионов — зачастую даже на иностранцев из республик бывшего СССР. Основная масса статей, в свою очередь, окончательно перешла в википедийный формат.

Согласно правилам Википедии, любая статья должна состоять из краткой компиляции так называемых «авторитетных источников», то есть крупных СМИ, например, или бумажных книг. Этот пересказ админы Википедии сверяют с повесткой, дают ему подходящий заголовок и оставляют в таком виде для пользователей.

Примерно то же самое мы наблюдаем и в 95% статей современных нам изданий: журналисты пересказывают «авторитетные источники» своими словами, расставляют акценты в соответствии с редакционной политикой и… всё.

Основные отличия СМИ от Википедии заключаются вот в чём.

1. В Википедии запрещены так называемые ОРИСС, «оригинальные исследования». Добавлять в статью любую информацию «от себя» запрещено — можно только пересказывать «авторитетные источники». Цитирую из правил (ссылка):

Запрет оригинальных исследований включает в себя целый комплекс различных запретов, которые оберегают статьи Википедии от разнообразных проявлений некомпетентности. К таким запретам относятся:

— написание информации по личному опыту;

— высказывание википедистами собственных идей, мнений и оценок;

— нетривиальные выводы и интерпретации из фактов, которые отсутствуют в авторитетном источнике;

— придумывание новых названий или определений;

— самостоятельный анализ первичных источников — архивов и т.п.

Более сложной, но также недопустимой, по мнению многих участников, разновидностью ОРИССа является «оригинальный синтез» — соединение информации из разных источников в форме, подталкивающей к выводу, не присутствующему в этих источниках. Например, фраза «Декларируемой целью ООН является поддержание порядка и безопасности, однако с момента её создания в мире произошло 160 войн» со ссылками на два источника, по отдельности подтверждающих первую и вторую части фразы, неявно подталкивает читателя к выводу, что ООН плохо справляется со своими обязанностями. Если это утверждение само по себе не содержится в авторитетных источниках, использование такой фразы в статье недопустимо ввиду содержащегося в ней оригинального синтеза.

Википедия в целом соблюдает эти правила, делая исключение только для «повесточных статей»: к примеру, нас с вами через креативное цитирование старательно выставляют орками.

В обычных СМИ журналисты сдабривают статьи отсебятиной чаще, а некоторым журналистам даже выделяют специальные загончики, в которых они публикуют ОРИСС официально, с разрешения редакции. Также в обычных СМИ журналисты гораздо мягче относятся к источникам: к примеру, они могут сослаться на твиттер какого-нибудь анонимного поляка с сотней подписчиков, на кричаще-жёлтую прессу или даже на розыгрыш в юмористическом издании.

2. В Википедии запрещены повторы (ссылка): «В Википедии не должно быть двух статей об одном и том же явлении».

Журналисты это правило вынуждены игнорировать. Они публикуют по 5 дублирующихся статей на любую новость, игнорируя при этом тот обстоятельство, что на ту же новость и по тем же лекалам ссылаются ещё 50 других СМИ. Поисковики смотрят на это размножение мусора благосклонно, поэтому для поиска информации по любой свежей новости мы вынуждены перелопачивать горы так называемых «рерайтов» — пересказов одного и того текста немного разными словами.

Как будто этого мало, журналисты используют повторы даже в самих статьях. Предположим, что некая известная эльфийка выложила в соцсети очередное фривольное фото. В Википедии про это или ничего не напишут, так как информация маловажная, или разместят фото где-то в глубине статьи про Тауриель, со ссылкой на источник в соцсетях.

В СМИ посвятят этому грандиозному событию целую статью:

Заголовок: Глава эльфийской стражи Тауриэль ошеломила Силь-Силь, выложив фото в приспущенном доспехе!

Текст: Руководительница эльфийской охраны Тауриэль взбудоражила социальную сеть, показав снимок со слегка сползшим доспехом. Теперь вся Силь-Силь обсуждает эту фотографию, ведь доспех сдвинулся не только в области плеч, но и чуть приоткрыл грациозный вырез у шеи. Интернет-пользователи не устают восхищаться и спорить, ведь эльфийская воительница, обычно строгая и сдержанная, неожиданно предстала в более смелом облике.

Обратите внимание — четыре повтора в четырёх предложениях и… отсутствие прямой ссылки на полноразмерное фото. Золотой стандарт водянистой журналистики 21-го века.

3. Журналисты ошибаются постоянно, практически в каждой статье, и даже не знают, что ошиблись, так как им никто не указывает на ошибки. В Википедии за ошибками охотятся многочисленные редакторы и модераторы, там ошибки долго не живут. Если вы случайно напишете в статье про бобров в Википедии, будто бобры грызут бетонные столбы, вашу вставку тут же сотрут.

Более того: даже в ангажированных википедийных статьях про политику, густо замешанных на повестку, участники всё равно следят, чтобы формальности были соблюдены. К примеру, если вы вставите в статью про Дональда Трампа историю, как он съел негритёнка на завтрак, вашу выдумку немедленно удалят, так как она политически корректна, но, к большому сожалению модераторов, не подкреплена ссылками на авторитетные источники. Прежде, чем новость такого рода появится на Википедии, её придётся «отмыть» — к примеру, разместить на Си-Эн-Эн со ссылкой на «анонимные источники».

Проще говоря, СМИ и Википедия находятся на разных уровнях. Журналисты ошибаются случайно, а врут наивно: в расчёте, что никто не будет проверять. Редакторы Википедии случайные ошибки правят, а врут осознанно: глубоко продумывая свою ложь.

Как итог, мы видим следующую порочную схему.

Статьи в типичном СМИ делятся на две неравные группы. Меньшая часть статей — это традиционные журналистские статьи: интервью с политиками, авторские обзоры рынков, репортажи с мест событий и так далее. Всё то же самое, что и 30 лет назад, но только в значительно худшем качестве, так как средний уровень журналиста снизился, а нагрузка на него возросла. Раньше способный журналист с высокой зарплатой мог потратить две недели на подготовку обстоятельной статьи. Теперь способный журналист уволился, а его место занял вчерашний студент или посредственный копирайтер, пытающийся досидеть до пенсии хоть где-нибудь. Более того: этим ребятам уже никто не даёт целых две недели, статью от них требуют к сегодняшнему вечеру.

Вторая часть статей (основная масса) представляет собой ещё более грустное зрелище: как я показал выше, это дурной и дешёвый аналог википедийных статей. При этом ситуация ухудшается: если ещё в 2022 новости воровали и пересказывали живые фрилансеры, то теперь этим массово занимаются нейросети.

— Робот, вот статья на Би-Би-Си про Джейса Бонда (ссылка). Пожалуйста, кратко изложи содержание статьи на литературном русском языке. Сократи статью до 1000 символов. Придумай яркий, но уместный для солидного СМИ заголовок.

— Конечно, мой кожаный друг. Вот статья:

Заголовок: «Пирс Броснан настаивает: новому Джеймсу Бонду – оставаться британцем».

Текст: Бывший исполнитель роли 007 Пирс Броснан считает, что следующий Джеймс Бонд непременно должен быть британцем. В интервью Sunday Telegraph он подчеркнул, что рад передаче творческого контроля над франшизой компании Amazon, однако надеется, что новый владелец будет относиться к знаменитому агенту с должным уважением и воображением.

Сам Броснан, уроженец Ирландии, признаёт, что передача полномочий — смелый шаг для многолетних продюсеров Барбары Брокколи и Майкла Джи Уилсона, которые всё же сохранят за собой часть прав. Пока точных сроков и имени преемника Дэниела Крейга не называют. Среди фаворитов букмекеров фигурируют англичане Джеймс Нортон, Аарон Тейлор-Джонсон и Тео Джеймс. За всю историю лишь два актёра, включая самого Броснана и австралийца Джорджа Лэзенби, воплощали образ Бонда, не будучи британцами. Последний фильм про 007, «Не время умирать», вышел в 2021 году.

Когда-то на таком выезжала советская интеллигенция — та самая, которая дружно облепила в девяностые прозападных олигархов, которая отмывала всех воюющих против России боевиков, которая выходила «прыгать в кастрюлях» на Болотную, и которая ломанулась в 2022 году в Израиль, который «не воюет со своими соседями».

Как верно указывает Виктор Мараховский, железный занавес сделал нашу интеллигенцию классом-переводчиком. Типичный советский творец брал западные книги, фильмы, песни или журнальные статьи, после чего переводил на русский и скармливал населению под видом своего. Население, лишённое прямого доступа к зарубежной эстраде и зарубежному кино, встречало эти переводы аплодисментами.

Сейчас СМИ пытаются по инерции кормить нас пересказами англоязычных статей. Получается значительно хуже, так как эту работу, как видите, может выполнять и робот. По сути, газеты стали уже свалками мусора для поисковиков — обыватели читают бесконечные пересказы и перепевы скорее по инерции, причём читают с каждым годом всё меньше и всё реже…

Казалось бы, не всё так безнадёжно: можно надеяться, что нейросети выжгут всё лишнее, оставив от СМИ только оригинальный концентрат: интервью, репортажи и аналитику. Но нет, коллеги, будет ещё хуже. Нейросети уже кромсают и этот сегмент.

1. Нейросеть уже может позвонить голосом, чтобы взять интервью у звезды или комментарий у эксперта. Качество при этом будет выше, так как сейчас, повторюсь, подобным занимаются журналисты низкого уровня: у них не хватает ни коммуникабельности, чтобы склонить к сотрудничеству абонента на другом конце провода, ни репортёрской нахальной настойчивости, чтобы вытянуть из него что-нибудь горячее.

2. Нейросеть уже сейчас может делать аналитику лучше, чем обычные СМИ. Это называется «глубокое исследование»: нейросеть шерстит интернет, обрабатывает десятки источников, думает, сопоставляет, строит математические модели и таблицы в Экселе. Минут через 10-15 выдаёт на-гора работу уровня студенческого реферата от старательного отличника (то есть значительно выше уровнем, чем у современных нам деловых изданий).

Остаются только репортажи с мест, съёмки протокольных событий и тому подобное. Плюс — сюрприз! — материалы от спонсоров или владельцев СМИ, которые, как ни парадоксально, тоже являются уникальным, недоступным в других местах контентом. Вот это мы потреблять продолжим, но… навряд ли через сайты сами изданий. Возможно, к 2035 году типичное потребление новостей будет выглядеть так. Проснулись, зашли на кухню, выпили стакан воды.

— Алиса, что там у наших соседей?

— Сейм сделал вчера обязательным так называемый австралийский формат приветствия, теперь госслужащие должны здороваться, трогая друг другая за причинные места, если они одного пола, или зигуя, если они разных полов. Протестующие против нового закона вышли на митинг, но были арестованы в течение одного часа. Им грозит уменьшение пайка до 1800 калорий и запрет мясного на 10 лет.

— Ладно. А у нас в Заднеболоцке как дела?

— На улице Красных Мародёров открылась клиника нейроимплантов. Аварийный дом на Цветочной всё же решили сносить, а не чинить. Иван Иванович мочит Ивана Никифоровича через «Вечёрку», обвиняет в венгерском грехе.

— Ясно, понятно. Включи, пожалуйста, мою ретро-подборку с Окимироном и Моргенштерном, зарядка сама себя не сделает.