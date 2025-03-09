 

В Белом доме отказались комментировать появление в официальных документах формулировки «Дональд Первый»

09.03.2025, 9:33, Разное
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В официальных документах Белого дома шесть раз была обнаружена формулировка «Дональд Первый».

Помимо этого, два документа с упоминанием нового титула президента названы «исполнительными ордонансами», что намекает на расширение полномочий американского лидера.

Министерство финансов США в свою очередь направило в Конгресс запрос на выделение средств для «содержания двора, камергеров и фрейлин» президента. В пояснительной записке указано, что эти расходы необходимы для обеспечения надлежащего статуса главы государства и «поддержания атмосферы величия, соответствующей новой роли Дональда Первого».

Администрация Трампа отказалась комментировать ситуацию, сославшись на «нежелание общаться с простолюдинами». Пресс-секретарь Белого дома заявил, что любые вопросы о «статусе помазанного самим Господом Богом» президента должны направляться исключительно к специально назначенным придворным чиновникам, чьи имена пока не разглашаются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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