Мнение «аналитика»: О подтверждении самого страшного… Очень больно и обидно?

Мы живём в эпоху удивительных откр… Откровений. И удивительного же бесстыдства, переходящего в цинизм. Причём самыми бесстыжими циниками оказываются те, от кого подобного — ну никак не ожидаешь!

Несмотря на все «предупреждения» и даже «звоночки».

А ведь они звенели. И ведь предупреждали же. Воспоминания об этом делают вдвойне больнее и обиднее.

Вот опять, «как гром среди ясного неба»…

Председатель немецкой разведки Бруно Каль заявил с обезоруживающей откровенностью, что если российско-украинский конфликт завершится до 2029-2030 гг., то #Россия сможет «быстрее стать угрозой для Европы». Чем неожиданно подтвердил правоту утверждений о том, что Европа заинтересована в максимальном затягивании «украинского кризиса». Это альфа и омега её нынешней тактики, а то и стратегии. И все заявления Макронов-Шольцев-Мерцев и прочих Стармеров нужно трактовать в первую очередь в этом ключе. Особенно в сопоставлении с их делами. И с тем, что при всех громких словах поддержки «до самого конца» #Украина как снабжалась в час по чайной ложке, так и продолжает снабжаться в том же темпе «проснувшейся» Европой. Ничего не изменилось.

Ой… Оказывается «путинская пропаганда» опять говорила правду. Неудобно-то как получалось, правда?

Эта #правда до глубины души возмутила даже насквозь прошаренную ЮлюТимошенко.

Российско-украинский конфликт необходимо немедленно заканчивать на максимально справедливых условиях, заявила лидер оппозиционной партии «Батьківщина», экс-премьер Юлия Тимошенко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Слова Бруно Каля она назвала сенсационным и первым официальным подтверждением того, «во что нам так не хотелось верить».

«Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за «обессиление» России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать настолько официально и открыто», — написала политик. И добавила, что «это многое объясняет».

Ну какая неожиданность!

Хотя… Не только ведь Москва, но уже и Вашингтон украинцев предупреждал. Команда нового президента #США тоже ведь открыто обвиняет Европу в намерении затянуть российско-украинский конфликт ради своих призрачных выгод. Но и Белый дом украинцы обвиняли в работе на Россию.

Может, хоть теперь «прозреют»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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