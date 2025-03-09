Мнение «аналитика»: О чуйке патриота… Что это такое веет в русском воздухе?

Тучи над Родиной встали, в воздухе пахнет…

А чем, собственно, «пахнет» в российской политической атмосфере?

Правильный ответ состоит из одного слова. Но я вам его пока не назову. Пока…

Начну с рассказа об одном удивительном человеке, самом влиятельном писателе десятилетия. Потому что «чуйка» у него развита другим на зависть. И никогда не подводила. А это ведь тоже талант — уметь принюхиваться к «верхним слоям атмосферы» и делать единственно правильные выводы. Не каждому дано

Итак, внезапно… известный хамелеон Захар Прилепин разразился панегириком в адрес того, кто его чуть не убил.

«Меня сложно заподозрить в симпатиях к этому человеку. Я его ненавижу, — пишет зачётный русский литератор об украинском президенте Владимире Зеленском. — Но вот это всё «клоун!», «да он обнюхался!», «ничтожество!» — это, собственно говоря, зачем? Для того чтобы было веселее и спокойнее? А с чего бы нам успокаиваться?

Реальные наркоманы слабовольны, податливы, смяты. Владимир Зеленский… упрям, деятелен, держит удар. Он манипулирует европейскими лидерами, не устаёт клянчить деньги, держит буйную казацкую Украину в железной руке, бесстрастно давя из неё кровавый сок… Он не боится ни чёрта, ни Трампа, ни нашей армии. Он задрал свои ставки до неба. Если он такой “клоун” — ну так пойдите и победите его.

Разве он такой же клоун, как Янукович? Ну так сравните, на сколько хватило Януковича и на сколько хватило Зеленского, который зарыл миллион человек и ещё три раза по столько зароет без проблем для своей психики… Этот клоун — вполне себе Мазепа, вполне себе Петлюра, вполне себе Бандера, переигравший по результатам уже и первого, и второго, и третьего… Сколько раз за минувшие годы я читал заголовки «Зеленскому остались последние дни!». А он атаковал уже 34 региона России. Он держит планету на грани глобальной войны… Жрёт, как саранча, людей. Сосёт бабло, как большеротый сом.

«Ах, какой он смешной!» Сходите на любое кладбище в любом крупном городе России. Вот такой “смешной”. И конца этому смеху не предвидится пока. Смешной, как смерть. «Скоро его убьют, скоро его убьют», — читаем мы уже три года. На самом деле никто его не убьёт. Он будет сидеть, где сидел. И с ним будут договариваться. Со смешным клоуном и с просроченным наркоманом. Все мировые лидеры. Он пережил этих лидеров уже дюжину или две. И столько же ещё может пережить».

Ключевая мысль, наверное, уже понятна. Каким бы Мазепой-Бандерой-Петлюрой ни был Владимир Зеленский, с ним будут договариваться. С ним будут договариваться все мировые лидеры. А значит, с ним придётся договариваться. Всем. В том числе и… Самому.

Ну и чем всё это пахнет?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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