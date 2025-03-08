 

Рупор кремлевской пропаганды: Нам нужна Гренландия

08.03.2025, 23:25, Разное
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Нам нужна Гренландия

«Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности из-за Арктики. Все согласятся, что Гренландия жизненно важна. Почему Дания там? Потому что викинги сотни лет назад завоевали? Что общего у Дании с Гренландией? Вы знаете ответ: ничего» (с) министр торговли США Латник

Собственно, Гренландию по факту никто не завоевывал, викинги просто заселили несколько районов на побережье, причем там было больше норвежцев, чем датчан.
Ну а фактическая принадлежность Гренландии Дании, это конечно определенный исторический казус, типа принадлежности Исландии Дании, которую в свое время у Дании отжали на время второй мировой войны под таким же предлогом "нац.безопасности", правда в состав США Исландию включать на правах штата не стали.

Гренландии сначала надо провести референдум об отделении от Дании (что по настроению местных, вполне реалистичный вариант, если референдум будет, то там выход из состава Дании могут поддержать до 60% населения). Ну а дальше дело техники – подкупить гренландские "элиты" и посулить всяких плюшек местному населению, чтобы провести референдум о вступлении в состав США на правах штата. Так США смогут соблюсти правовую законность, фактически повторив схему Крыма и Севастополя, которые сначала вышли из состава Украины, а уже потом как независимые субъекты попросились в состав России.

Маловероятно, что США пойдут на прямую силовую аннексию Гренландии без соблюдения формальных процедур.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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