Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им установить самозапрет на кредиты

Мошенники воспользовались тем, что россиянам недавно разрешили вводить самозапрет на кредиты, и начали обманывать граждан, предлагая им совершить именно это действие.

Чаще всего для этого используется фальшивый сайт госуслуг, а иногда злоумышленники просят продиктовать им код из SMS якобы для установления самозапрета. Пенсионер из Тамбовской области Валерий Синицын говорит, что у него таким образом украли 78 млн рублей.

– Позвонили якобы из Центробанка… Так, мол, и так, Валерий Владимирович, хотите самозапрет на кредиты? Я говорю: ни слова более, хочу, конечно же хочу. Отвечают: переводи все деньги на такой-то счёт и иди поджигай сельсовет. Ну, я перевёл и пошёл поджигать, куда деваться, – вспомнил он.

26-летний IT-специалист из Самары рассказал о другой схеме: ему прислали письмо с предложением установить самозапрет на кредиты, при этом ссылка вела на сайт «Держуслуги» в доменной зоне островного государства Того. В итоге он лишился 922 тысяч рублей.

– Я подумал, что от санкций так скрываются, шифруются. Ввёл, как и полагается, логин, пароль, информацию о счетах, банковских картах, затем код из SMS… А потом у меня списали всю месячную зарплату, – пожаловался он. – Я стажёр, мне теперь еду покупать не на что. В банке пожимают плечами – говорят, что мне звонили и я сам одобрил все операции, ввёл два раза верный код и ещё лично пришёл в отделение подтвердить операции. Даже если так – я что, не могу передумать теперь?

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