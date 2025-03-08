Учёные: российские коты устойчивы к алкоголю и не страдают от похмелья

В инновационном центре «Сколково» завершилось исследование, которое доказало, что российские коты обладают способностью устойчиво переносить алкоголь.

В отличие от своих зарубежных собратьев, отечественные хвостатые не испытывают похмелья даже после употребления значительных доз спиртного.

В исследовании участвовали коты из разных регионов России, а также их собратья из США, Турции, Китая, Казахстана и Армении. Российские коты демонстрировали не только устойчивость к алкоголю, но и сохраняли бодрость духа, продолжая ловить мышей и мурлыкать даже после употребления эквивалента бутылки водки на человека.

– Русские коты, как и их хозяева, имеют особый ген, доставшийся от предков. На Руси хозяева часто угощали своих питомцев пивом, вином и медовухой, – заявил доктор биологических наук Аркадий Косоротов.

Учёные также отметили, что зарубежные коты, напротив, демонстрировали полную неспособность справляться с мизерными объёмами спиртного. После минимальных доз они впадали в состояние апатии и отказывались выполнять даже базовые функции.

Для продолжения научных изысканий чиновники пообещали выделить из бюджета ещё 50 млрд рублей. На эти средства будут закуплены коты из Южной Америки, Африки и Австралии.

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