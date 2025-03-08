 

Рупор кремлевской пропаганды: Если Украина не хочет урегулировать конфликт, мы уходим оттуда

08.03.2025, 14:30, Разное
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Трамп о переговорах:

1. Путин не хотел начинать конфликт на Украине.
Я говорил об этом с Владимиром. Я долго говорил с ним об этом. Но он ни за что не хотел туда входить. Этот конфликт не должен был начаться.

2. Да, я ему верю. Я ему верю. Я думаю, у нас все хорошо с Россией. Но прямо сейчас они бомбят Украину как проклятые. А Украина…мне, честно говоря, все сложнее иметь дело с Украиной. И у них нет карт. Как вы знаете, мы встречаемся в Саудовской Аравии — где-то на следующей неделе, в начале. И я считаю, что с точки зрения получения окончательного урегулирования, может быть, будет легче иметь дело с Россией, что удивительно, потому что у них все карты.

3. Без моего участия мирное урегулирование конфликта на Украине "не имело бы ни единого шанса. В отличие от меня, европейские страны понятия не имеют, как завершить конфликт на Украине

4. Я не знаю, хочет ли Украина урегулирования конфликта
Если Украина не хочет урегулировать конфликт, мы уходим оттуда.
Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам.

В общем, если глобалисты не дадут остановить войну, то Трамп просто сворачивает поддержу Украины и валит (готовится к противостоянию с Китаем). Разумеется, для нас это несколько облегчает дело, потому что воевать в условиях, когда за Украиной стояли США и НАТО и когда за Украиной стоит только НАТО, это 2 большие разницы, хотя легко не будет.

Источник: Colonel Cassad

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