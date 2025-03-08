Рупор кремлевской пропаганды: Проблема Джорджеску

Наглядная причина того, почему Джорджеску хотят по приказу Брюсселя снять с выборов в Румынии. Гонения за прошедший месяц фактически удвоили его рейтинг. При мало-мальски честных выборах он легко победит. Поэтому его постараются к выборам не допустить, так как это нарушит планы ЕС на использование Румынии в качестве логистического хаба в прокси-войне против России.

Очень не хочется получить пополнение компании Орбана и Фицо. Поэтому, к черту демократию.

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Источник: Colonel Cassad

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