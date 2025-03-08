 

Рупор кремлевской пропаганды: Боевое применение “Ланцетов”. Январь-февраль 2025

08.03.2025, 11:30, Разное
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ZALA «Ланцет»: точно в цель! Январь–февраль 2025

Подразделения ВС России применяют разведывательно-ударные комплексы ZALA «Ланцет» на всех ключевых направлениях СВО. По данным из открытых источников (https://lostarmour.info/tags/lancet), с начала 2025 года с помощью барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет» уничтожено порядка 200 единиц боевой техники ВСУ.

Основными целями расчетов комплексов ZALA «Ланцет» остаются буксируемая артиллерия, САУ и бронемашины ВСУ. Также Ланцеты поразили два десятка танков, более 10 станций связи и РЭБ, а также несколько ЗРК и РСЗО. По данным объективного контроля разведывательной БАС ZALA Z-16, удары барражирующими боеприпасами по приоритетным целям чаще всего наносятся в ночное время. Ланцеты, как и разведывательные БВС ZALA, оснащены тепловизором, поэтому «видят» в темноте, а также способны обнаруживать замаскированные объекты.

Представляем вашему вниманию эпизоды применений Ланцетов за два первых месяца 2025 года.

@zalaaero – цинк

Лучший барражирующий боеприпас войны.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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