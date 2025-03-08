Из-за прекращения деятельности USAID в российских школах отменят празднование 8 марта

Министерство просвещения России поручило школам отменить все праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню.

Причиной такого решения в Минпросвете назвали прекращение деятельности USAID – Агентства США по международному развитию.

С 1995 года USAID ежегодно присылало финансовую помощь в размере $20-30 млн для празднования Международного женского дня в российских школах с целью продвижения идей феминизма, инклюзивности, толерантности и поддержки гражданского общества в России, однако администрация Дональда Трампа приостановила деятельность агентства, а вместе с ним прекращается и празднование.

– Это лучшая из всех возможных новостей! Мы на протяжении многих лет приучали девушек со школьной скамьи получать подарки, ещё не исполнив свой долг перед обществом. Сейчас, благодаря разумному решению из США, эта практика прекратится. Мы введём свой собственный праздник для женщин, посвящённый хранению домашнего очага и верности мужу, — заявил депутат Госдумы Святослав Гуревич.

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