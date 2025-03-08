Мнение «аналитика»: Об освобождении Курской области… Сюрприз на 8 марта?

Ой, а ничто ведь не предвещало, правда?

И от слов Дональда Трампа, заявившего, что российские военные абсолютно «разносят» ВСУ на поле, все отмахивались. Ну что может видеть этот скандальный старик с другого конца света? Да он, поди и соврёт — недорого возьмёт.

А теперь что?

Сразу несколько западных СМИ сообщают, что… тысячи украинских военнослужащих, которые с прошлого лета «мародёрят» в Курской области России, оказались почти в окружении российских войск. И теперь им придётся принимать непростое решение — быстро капитулировать, либо как можно скорее уносить ноги под огневым контролем ВС РФ. А кое-кто из журналистов уже называет примерную дату, когда это произойдёт.

«Украинские силы вторжения, ведущие бои на территории России, находятся почти в окружении, согласно данным открытых источников, — утверждает Reuters. — Это стало серьёзным ударом для Киева, который рассчитывал использовать свое присутствие в регионе как рычаг давления на Москву в предстоящих мирных переговорах».

Украинский военный проект Deep State подтверждает, что ВС РФ взяли приграничную Суджу в оперативное окружение, а до полного осталось менее 6 км. В полукольце около 2000 бойцов ВСУ, почти отрезанных от возможности отхода и эвакуации. За ночь морпехи из 810-й бригады прошли около 9 километров — от Гуево до окраин Олешни. Это ближайший населённый пункт к трассе Юнаковка — Суджа, единственной асфальтированной дороги, которую ВСУ использовали для снабжения группировки в курском приграничье. Теперь основная часть военных Украины в России соединена лишь простреливаемым сухопутным коридором длиной около 1 км и шириной менее 500 метров.

«Ситуация для Украины на Курщине резко ухудшилась за последние три дня. Российские Вооружённые силы отбили значительные территории в рамках наступательной операции, которая практически разрезала украинскую группировку на две части и отрезала основную группу от главных путей снабжения», — подтверждает Reuters. Агентство цитирует мнение военного аналитика финской военной компании Black Bird Group Паси Паройнена, который считает, что «осталось совсем немного времени до того, как украинские войска либо будут окружены, либо вынуждены будут отступить. Причём, если украинцы не смогут быстро принять решение [об отходе], то “Курский плацдарм” превратится в котёл».

И Politico тоже пишет, что активное продвижение ВС РФ в Курской области вынуждает Украину рассмотреть возможность полного вывода оттуда своих войск. Причём ошибка в выборе момента для отступления может привести к окружению и потере всей действующей в регионе войсковой группировки. Авторы поясняют, что у удержания плацдарма на Курщине есть лишь «политический» аргумент — использовать российские территории как разменную монету на переговорах.

Более того, The New York Post сообщает со ссылкой на украинских военных, что ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель. «Семимесячная вылазка Украины в российскую Курскую область находится на грани краха после того, как в пятницу ВС РФ прорвали линию обороны в районе российского города Суджа», — констатирует издание. В отличие от многих на западе, оно считает решение о вторжении на Курщину большой ошибкой. «Эта операция имеет для Украины “политическое значение”, однако влечёт за собой несоразмерные потери: она перетянула на себя ключевые ресурсы ВСУ, в то время как российские войска продолжают продвигаться вперёд на других направлениях». Ссылаясь на интервью с военными, NYP полагает, что «Киев может отказаться от своей затянувшейся операции уже через две недели, сославшись на ограниченный доступ в регион и из него».

Тем временем «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области», говорится в сводке Минобороны РФ. Похоже, там не спешат форсировать события и слать победные реляции наверх. А просто делают свою работу, используя открывшиеся возможности.

И делают её хорошо. Во всяком случае, украинский президент Владимир Зеленский «передумал» встречаться с американской делегацией в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Не хочет иметь бледный вид и тем более — признавать правоту Дональда Трампа?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках