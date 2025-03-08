Мнение «аналитика»: О чувствительной разнице… Чем Россия не Европа?

Рост оборонных расходов может подорвать российскую экономику. Особенно если он продлится долго, и гонка вооружений примет затяжной характер. Такой прогноз дают всё больше экспертов, и в Европе на него очень сильно надеются. Во всяком случае, это её теперешняя ставка: #Россия экономически рухнет раньше, чем «кончится» Украина, если последней ЕС продолжит помогать деньгами и оружием, нарастив свой долг и раскочегарив свой ВПК.

Что будет с Европой при таких вводных?

Вы не поверите.

Резкий рост военных расходов поможет взбодрить европейскую экономику. Об этом пишет Reuters. Но такой эффект возможен лишь при двух условиях: если инвестиции в ВПК станут трамплином для возрождения промышленности в целом и если власти докажут бизнесу, что… гонка вооружений продлится долго, а её финансирование не ограничится краткосрочными проектами.

Ранее Еврокомиссия предложила привлечь до 150 млрд евро на кредитование стран #ЕС в рамках программы «перевооружения» Европы. По подсчётам Reuters, ежегодное увеличение военных расходов до 3,5% от общего ВВП Евросоюза (с текущих ~2%) простимулирует дополнительный рост ВВП на 0,9–1,5% в год.

В России и в Европе — разные законы экономики?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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