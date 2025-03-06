Мнение: Грумер и растлитель малолетних Оксимирон

Пока тут идут дикие внешнеполические события в мире вокруг Украины, пока бесчинствует Трамп, а Европа готовится воевать по-настоящему – в мире маленьких людей и ничтожных страстей дела идут своим чередом: феминистки накопали компромата на репера Оксимирона и тягают его к городовому – другими словами, обвиняют в развращении малолетних и некоем “груминге”, имевшем место более 15 лет назад. При всей абсурдности всей этой истории – она вызвала целое волнение в публике и на миг затмила даже Зеленского без военного кителя. Интернет бурлит, страсти кипят. Я для интереса привожу разбор от любимого мною музыкального блогера Нюберга (я уж тут как-то приводил очень поэтический рассказ Нюберга про Шинейд о’Коннор – очень трогательно). В общем, Нюберг не пожалел аж 3 часа на разбор всех обвинений. Я слушал честно всё почти целиком, пока у меня уши окончательно не завяли – но не от него, а от цитат с “девичьими страданиями”.

Вкратце: все обвинение собрано еще одной девицей в ее “подкасте” – куда она собрала вырезки из монологов разных девиц, которым в 2008-09 гг. (основное “преступное” время, согласно обвинениям) был по 13-16 лет, и они “подвергались” домогательствам Оксимирона, когда он, оказывается, подрабатывал в Англии “куратором” малолетних девочек-подростков, которых привезли в Англию учиться из России. Оксимирону поручили учить приехавших девок уму-разуму, куда ходить , с кем говорить, как понимать нравы и обычаи в Англии, где безопасно – в общем, быть кем-то типа дуэньи. Так вот – говорят, что Оксимирон так напряженно курировал, что соблазнил и в итоге даже оттрахал многих своих подопечных девушек. Правда – дисклеймер – долго обсуждается, что, возможно, на самом деле Оксимирон всех соблазнил, но собственно сам акт развращения отложил до того момента, когда его подопечным стукнуло 16 лет. А вот это, мол, и есть груминг.

Груминг – жуткое преступление на нынешнем Западе, когда взрослый долго “дружит” с подростком, ведет с ним “горячие” разговоры и понемногу его “развращает”, с тем, чтобы по достижению подопечного совершеннолетия взяться и развратить его уже по-настоящему – чем, как считается, нанеся ему нечеловеческую психологическую травму.

В общем, именно это Оксимирону тут и шьют. Ославили его уже на весь интернет, вплоть до того, что докатилось даже до несчастного кинокритика Зинаиды Пронченко, которая сейчас живет в Париже. Вот цитата из Зинаиды:

“Оксимирона убило не репрессивное Российское государство и не связанный с гуманитарной катастрофой кризис жанра, а растление несовершеннолетних, которым он занимался, получая зарплату. Работая опекуном русских школьников, чьи родители соблазнились на прелести знаменитого британского образования, пользовался своим положением, чтобы спать с подопечными детьми. То, что он был при этом женат, допустим, проблемы его жены, но жаловаться подросткам на тяготы супружеской жизни, а потом снимать с них трусы, это воистину поступок не проклятого гения, а обыкновенного злодея. С чувством глубокого омерзения прослушала подкаст «Творческий метод» о подвигах Окисимрона…” и т.д.

Что думаю, по этому поводу? Уверен, что если б дело было еще всего лишь года два назад – спасти Оксимирона было бы невозможно. Этот феминистский наезд для него был бы сравним с выстрелом в висок из пистолета. Конец. Феминистки, рядящиеся еще и в борчих с педофилией – смертельный микст, с которыми невозможно бороться.

Но сейчас… На фоне всей борьбы с демократами и со всем этим гендерным вопросом, которым всех буквально затаскали по товарищеским судам обчественности – мне кажется, появился слабый шанс у него как-то отбиться. На мой взгляд, обвинять Оксимирона вообще не в чем – все произошедшее не стоит ничего. Проблема лишь в том, что не надо обращаться к психиатрам, чтобы потом пить антидепрессанты пачками – хорошего не будет. Просто многим очень хочется быть “интересными”, а “быть интересной” – это умирать от жуткой депрессии, конечно же.

Готично, в общем. Модная тема. Помимо девичьих страданий, тщательно культивируемых – ничего интересного у этих страдалиц нет.