 

На «Госуслугах» появится возможность запретить самозапреты

06.03.2025, 19:33, Разное
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировало запуск новой функции на портале «Госуслуги» – теперь пользователи смогут активировать опцию «Запрет на самозапреты», которая позволит избежать случайных ограничений, накладываемых на собственный аккаунт.

Новая функция станет ответом на многочисленные жалобы граждан, которые по ошибке или в порыве эмоций блокировали доступ к своим профилям, а затем сталкивались с трудностями при восстановлении.

Ожидается, что опция станет доступна уже в апреле 2025 года. Для её активации потребуется обновить приложение «Госуслуги» и пройти дополнительную верификацию.

«Главное – случайно не запретить себе запретить самозапреты, иначе придётся звонить в поддержку.» — прокомментировали нововведение в правительстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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