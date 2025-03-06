Цена «прадедушки» всех айфонов на аукционе может превысить $190000

Спустя 18 лет после презентации Стивом Джобсом первого iPhone компании Apple, к 2024 году число проданных гаджетов достигло 1,24 миллиардов, а число пользователей превысило 5 миллиардов. Сегодня можно смело говорить об iPhone, как о самом быстро распространяемом продукте в истории.

Однако невероятную популярность в наши дни имеют не только новые модели, но и их далекие «прадедушки», ставшие дорогими раритетами, приобрести которые мечтают коллекционеры по всему миру.

29 июня 2007 года в продажу поступили две первые модели iPhone с 4 и 8 ГБ памяти — соответственно за $500 и $600. Тем не менее, оригинальная версия с 4 ГБ сегодня стоит дороже, поскольку ее меньше покупали и — естественно — меньше выпускали, а через несколько месяцев после старта продаж вообще сняли с производства. Дело в том, что все хотели стать обладателями версии именно с 8 ГБ.

Цена раритетных смартфонов на аукционах растет из года в год: октябрь 2022 года — $39339, февраль 2023 года — $63356 и, наконец 16 июля 2023 года абсолютный рекорд — $190373. В последующие полтора года три раритета с 4 ГБ были проданы с молотка за $130027, $133435 и за $147286. Ожидается, что прежний абсолютный рекорд в номинации «iPhone» будет побит уже 20 марта 2025 года на аукционе Remarkable Rarities.Источник — Remarkable Rarities