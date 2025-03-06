 

Мнение «аналитика»: О начале реализации нового плана… Путин снова всех переиграл?

06.03.2025, 16:35, Разное
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В интересное время живём товарищи! Каждый день приходят новости, одна другой чудесатее. Невероятное становится рутиной.

«США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия #США», — отлил в граните украинский посол Валерий Залужный. США, не #Россия!

Но это ещё не всё.

Администрация президента Дональда Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ. Об этом пишет New York Times. Интересно, «русский отдел» сократят в первую очередь?

А бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Трампа вообще может сократить сбор разведданных против России, поскольку Белый дом может больше не рассматривать РФ как главную угрозу. Это уже NBC News сообщает со ссылкой на источники. Которые полагают, что администрация Трампа может даже начать делиться с Москвой некоторой конфиденциальной информацией.

Таки «рыжий Донни» — агент Путина?

И теперь Владимир #Путин дал команду «Do it!»?

Получается, российский президент снова всех переиграл?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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