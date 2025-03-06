Состоялась премьера первого отечественного учебного дрона с ИИ

Фото: «Геоскан»

В ходе Московского международного салона представителями российского «Геоскана» был продемонстрирован учебный дрон «Пионер Мини 2», который является новым вариантом квадрокоптера образовательного назначения, наделенным ИИ.

Новинка получила производительный процессор с интегрированным нейроблоком, позволяющим сразу на борту дрона обрабатывать получаемые изображения. Кроме того, «Пионер Мини 2» имеет обновленную камеру на сервоподвеске с датчиком изображения высокой четкости.

Данное устройство предложит пользователям богатые возможности изучения новейших технологий и передовых алгоритмов, связанных с искусственным интеллектом, а также по программированию автономных (беспилотных) полетов.

Фото: «Геоскан»

С помощью «Пионер Мини 2» студенты смогут заняться изучением основ компьютерного зрения, нейросетей, автоматической обработки картинок, программирования беспилотных полетов и многими другими направлениями.

Официально новый «Пионер Мини 2» будет представлен весной этого года во время работы форума «Технологии Геоскана» и ближе к лету текущего года новый учебный дрон начнут получать в ряде российских учебных заведений.