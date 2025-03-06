 

«Типичный русский фермер, критик технократов»: Такер Карлсон анонсировал интервью с Германом Стерлиговым

06.03.2025, 13:33, Разное
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Американский журналист Такер Карлсон анонсировал скорый выход интервью с российским предпринимателем Германом Стерлиговым, представив его как «типичного русского фермера и ведущего критика технократии и технократов». Судя по всему, разговор был записан ещё в прошлом году, но Карлсон решил опубликовать его только сейчас.

В предисловии журналист рассказывает, что фермеры представляют собой «значительную прослойку населения в России».

«В этой стране фермеров называют крестьянами, но суть от этого не меняется. Русский крестьянин – такой же добродушный работяга, как и американцы из сельской местности, он так же с трудом сводит концы с концами, но не теряет оптимизма», – говорит Карлсон.

Стерлигов сразу показал, что ведёт скромный и небогатый образ жизни – он встретил иностранного гостя на «старом Ford F-150 2016 года, за который его бы засмеял любой преуспевающий сельский житель Огайо или Техаса».

«Он поручил своим kholops помыть машину и затопить баню, а мне в это время предложил прогуляться по его ранчо и записать интервью. Я с удовольствием воспользовался этой возможностью, чтобы показать вам, как живёт обычный русский крестьянин, о чём он думает, как зарабатывает на свой хлеб и как относится к актуальным общественным вопросам – например, к ЛГБТ-повестке», – рассказал Карлсон.

По словам журналиста, даже консервативные каналы отказались публиковать интервью без цензуры, поэтому он намерен разместить его у себя в X до конца недели «почти без купюр».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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