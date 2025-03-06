Натуральное лекарство из барбариса оказалось эффективным в лечении диабета

Исследователи из Народной больницы Пекинского университета в Китае провели клинические испытания препарата урсодезоксихолата берберина для лечения диабета 2 типа. Природный алкалоид берберин издавна используется в традиционной китайской медицине в самых разных целях. Испытания были успешными и теперь китайские фармацевты намерены запустить масштабное производство таблеток на основе этого вещества для широкого применения.

На урсодезоксихолат берберина ученые обратили внимание в 2021 году, когда его экспериментально применили для лечения неалкогольной жировой болезни печени. Большинство подопытных при этом также страдало от диабета, так как это взаимосвязанные заболевания. Тогда и выяснилось, что помимо снижения количества жира в печени это вещество способствует нормализации уровня глюкозы, что является ключевым фактором в борьбе с диабетом.

Китайские медики отобрали 113 пациента с выраженным диабетом 2 типа, которые еще не получали никакого медикаментозного лечения. Средний возраст участников составил 54 года, их разделили на три группы – члены первой каждый день получали по 500 мг лекарства на основе берберина. Во второй уже по 1000 мг, а в третьей принимали плацебо. Через 12 недель в первой и третьей группах уровень глюкозы изменился лишь в пределах погрешности, но во второй он упал в среднем на 0,7%, что является статистически значимым результатом.

При исходном среднем уровне глюкозы в 8,2 % (при норме 5,7 %) через 12 недель у 55,9 % пациентов из второй группы он упал до 7%, а у 29,4 % и вовсе до 6,5 %. Параллельно было отмечено снижение уровня холестерина, маркеров воспаления и сердечно-сосудистого риска. В итоге, испытания были признаны успешными, а сам препарат охарактеризован как «хорошо переносимый» и «безопасный».Источник — JAMA Network Open