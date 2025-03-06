Сделанный в Blender мультфильм «Поток» получил Оскара

На 97-ой церемонии награждения американской киноакадемии лучшим анимационным фильмом признан «Поток» (Flow) латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса. Это компьютерная анимация, созданная при помощи программы Blender. Помимо Оскара фильм получил и другие престижные награды – победу в номинации «Лучший анимационный фильм» на премии «Золотой глобус» и номинации на премии «Выбор критиков», «Энни» и «Премия Британской академии кино».

Как пояснил режиссер, это был творческий эксперимент, попытка рассказать необычную историю от лица тех, кто говорить не умеет – животных, которые и являются главными героями фильма. Это не немое кино, в нем много звуков, но никто ничего не разъясняет, диалоги отсутствуют в принципе. Вместо этого зритель должен понять и прочувствовать драматизм событий через эмоциональную картинку.

Использование Blender, помимо прочего, объясняется невозможностью совместить в кадре реальных животных. А тем более заставить их выполнять несвойственные им действия. По сюжету кошка, капибара, собака, птица-секретерь и лемур спасаются от катастрофического наводнения, к чему они явно не готовы, а потому им волей-неволей приходится терпеть общество друг друга и даже действовать сообща.

Источник — АР