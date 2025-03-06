 

Сделанный в Blender мультфильм «Поток» получил Оскара

06.03.2025, 12:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На 97-ой церемонии награждения американской киноакадемии лучшим анимационным фильмом признан «Поток» (Flow) латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса. Это компьютерная анимация, созданная при помощи программы Blender. Помимо Оскара фильм получил и другие престижные награды – победу в номинации «Лучший анимационный фильм» на премии «Золотой глобус» и номинации на премии «Выбор критиков», «Энни» и «Премия Британской академии кино».

Как пояснил режиссер, это был творческий эксперимент, попытка рассказать необычную историю от лица тех, кто говорить не умеет – животных, которые и являются главными героями фильма. Это не немое кино, в нем много звуков, но никто ничего не разъясняет, диалоги отсутствуют в принципе. Вместо этого зритель должен понять и прочувствовать драматизм событий через эмоциональную картинку.

Использование Blender, помимо прочего, объясняется невозможностью совместить в кадре реальных животных. А тем более заставить их выполнять несвойственные им действия. По сюжету кошка, капибара, собака, птица-секретерь и лемур спасаются от катастрофического наводнения, к чему они явно не готовы, а потому им волей-неволей приходится терпеть общество друг друга и даже действовать сообща.

Источник &#8212 АР


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Россиянам запретили дарить нерожавшим женщинам подарки дороже 1000 рублей на 8 марта

06.03 / Мединский: именно Русь была родиной демократии

06.03 / Мнение «аналитика»: О вымученном признании… И кому теперь должно быть стыдно?

06.03 / Мнение «аналитика»: О прямой и явной угрозе… Второй фронт против России?

06.03 / Мнение: Китайский автомобиль-авианосец, «ломающиеся китайские авто» и почему китайцы не уступят наш рынок

05.03 / Рупор кремлевской пропаганды: США приостановили передачу разведданных Украине

05.03 / Мнение «аналитика»: О трёх итогах за три года… Путин СВОего таки добился?

05.03 / Мнение: От своей Родины

05.03 / Рупор кремлевской пропаганды: О разведке и передаче данных

05.03 / Мнение: Популярность Солженицына в США, отношение американцев к России и Билл Клинтон про слово Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика