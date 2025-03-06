Россиянам запретили дарить нерожавшим женщинам подарки дороже 1000 рублей на 8 марта

Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в Гражданский кодекс, которые уточняют порядок празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Теперь нерожавшие россиянки не смогут получать 8 марта больше одного цветка, а также подарки дороже тысячи рублей.

По замыслу парламентариев, мера будет способствовать росту популярности материнства, что благотворно скажется на рождаемости. Автор инициативы Леонид Слуцкий считает, что уже к 2026 году благодаря нововведению на свет появится на треть юных россиян больше.

– Я считаю, что не рожала – не баба, и такие дамы вообще не должны претендовать на цветы и подарки. Но мы люди авторитетные и гуманные, поэтому не познавшие радости материнства таки смогут рассчитывать на один вшивый ландыш или подснежник, – сказал лидер ЛДПР.

Что касается празднования Дня защитника Отечества, то с 2026 года стоимость подарка женщине мужчине должна составлять не менее пяти тысяч рублей. При этом никаких ограничений для бездетных или не служивших россиян не предусмотрено.

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