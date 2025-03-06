 

Мединский: именно Русь была родиной демократии

06.03.2025, 9:13, Разное
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Глава Российского военно-исторического общества и Союза писателей Владимир Мединский представил в Государственной публичной исторической библиотеке 46 том своего исследования «Мифы о России».

Впервые в истории мировой науки доктору исторических наук удалось доказать, что именно демократия зародилась не в Древней Греции, как считалось ранее, а на Руси в районе Новгорода Великого в IV тысячелетии до нашей эры.

«Веками коллективный Запад распространял заведомо ложные сведения, что именно там появилось народовластие. Разумеется, это не так, у нас есть берестяные грамоты 3100 года до Рождества Христова с протоколом заседания новгородской избирательной комиссии», – сказал Мединский.

В ближайшее время новоизбранный глава Союза писателей проведёт урок «Разговоров о важном», на котором расскажет о традициях демократии в Античной Руси и вкладе отечественных учёных в мировой научно-технический прогресс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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