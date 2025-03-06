Мнение «аналитика»: О прямой и явной угрозе… Второй фронт против России?

Рано радовались активному миротворчеству Дональда Трампа. Французский президент Эмманюэль Макрон готов перехватить у Америки знамя борьбы с Россией. Которую он в экстренном обращении к нации пообещал «утихомирить». И с этой целью даже намекнул на возможность применения французского ядерного оружия.

Нет, это не «безответственное бряцание атомной бомбой». Это — ответственное. И #этодругое…

Как бы то ни было, России… снова придётся в одиночку сражаться против двунадесяти языков, как в позапрошлом веке. Сейчас совместными англо-французскими усилиями сколачивается коалиция уже из 15 стран, от Испании до Прибалтики. И Франция готова стать её ударной силой. «Наша #армия – самая боеспособная в Европе, и у нас есть ядерное оружие, которое обеспечивает нам защиту, – заявил Эмманюэль Макрон ошарашенным французам. – Я решил начать обсуждение вопроса об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего #ЕС».

Кроме того, к 2030 году Франция удвоит военный бюджет, чтобы иметь возможность «защитить» Европу от вторжения бородатых казаков с Востока. То, что Москва много раз заявляла об отсутствии подобных планов, Эмманюэля Макрона не остановила. «Мы не можем доверять России», — отмахнулся он от очевидного аргумента.

Ну а до 2030 года Франция, видимо, будет пытаться затянуть «украинский #кризис» всеми силами. В первую очередь, как уже стало понятно, военными. Ну а потом…

У этого плана есть два уязвимых места. Французский бюджет и так трещит по швам, споры вокруг него уже привели к отставке французского правительства и досрочным парламентским выборам. Которые партия Макрона, к слову, проиграла. Но президент Пятой республики, видимо, надеется своим красноречием и раздуванием жупела «русской угрозы» убедить французов затянуть пояса.

И второй момент — в 2027 году Эмманюэль Макрон покинет пост главы государства. Кто там придёт ему на смену, Бог весть. Но ближайшие два года лёгкими точно не будут.

И кто укротит этого нового Микронаполеона?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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