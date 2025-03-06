Мнение: Китайский автомобиль-авианосец, «ломающиеся китайские авто» и почему китайцы не уступят наш рынок

1. Китайцы утверждают, что разработали «бюджетный» минифургон со встроенным мини-вертолётом, способным перевозить человека по воздуху. Можно будет сесть на машину, поехать в место назначения, а затем полетать и полюбоваться окрестностями сверху. Выглядит как интересное решение для туристических поездок и выездов на природу (ссылка):



Компания Xpeng Aero HT, дочернее подразделение китайского производителя электромобилей Xpeng, представила на выставке CES 2025 свой новый модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier. Это инновационное транспортное средство сочетает в себе функции электрического минивэна и складного eVTOL, при этом его стоимость составляет менее $300’000 [30 млн рублей]. Уже более 3000 человек оформили предзаказ на аэротакси, а его первые поставки запланированы на 2026 год.

Land Aircraft Carrier представляет собой электрический минивэн с компактным eVTOL, который удобно размещён в багажном отделении. Для использования автомобиля владельцам достаточно доехать до места взлёта, нажать кнопку для отсоединения и развернуть летательный аппарат. После завершения полёта eVTOL автоматически складывается и возвращается в багажник минивэна, обеспечивая простоту и удобство эксплуатации без необходимости использования дорогих ангаров.

Вообще, такая штука здорово упростила бы разные высотные операции, и в городе, и «на природе». Но я читаю про подобные опыты уже давным-давно, так что я до последнего буду думать, что это всё рекламный трюк, и что нормального полёта инженеры из Сяопэн (так читается XPeng) обеспечить не смогут. Буду рад ошибиться, но сердце подсказывает мне, что машина станет бесполезной игрушкой — показать один раз друзьям и загнать навечно в гараж.

Обратите внимание, что подобные яркие новости вот уже несколько лет приходят к нам именно из Китая. Китай явочным порядком становится технологическим лидером планеты, причём не только по факту, но и в сознании обывателей, которые узнают новости в процессе листания соцсетей.

2. Телеграм-канал Счетовод с цифрами в руках разбирает миф о «ломающихся китайских авто» (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):



По мнению журналисток двух огромных СМИ… «в России в 2024 начали массово ломаться китайские авто», а «китайцы – одноразовые друзья».

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…общий прирост обращений в российские автосервисы с китайскими авто за 2024 год составил 37%.

При этом самый быстрый прирост «массовости поломок» (впрочем, из контекста статьи следует, что сюда включены даже мелкие проблемы «тут заскрипело, тут зажужжало»), в разы выше среднего прироста по всем «китайцам», пришёлся на самые новые авто – возрастом до 3-х лет.

…На картинке вы видите инфо-графику от Автостата по продажам (а не поломкам) новых авто. Из которой следует, что число проданных в 2023 году новых китайских авто выросло за один год В РАЗЫ (!!!). В 2022 «китайцы» составляли 19% от 626 тысяч продаж. А в 2023 году – 51% (!) от 1059 тысяч. Ну а в самом 2024 безумный прирост числа продаж новых китайских авто продолжился.

То есть в той категории авто (а именно новые авто не старше 3-х лет), в которой в 2024 наблюдалась самая «массовая поломка китайцев», этот самый прирост числа проблем в реальности МЕНЬШЕ (ещё раз – МЕНЬШЕ), чем прирост самих этих наличных новых китайских авто. То есть «массовая поломка» китайцев в 2024 и «одноразовые друзья» – лютая клевета, основанная на учёте числителя дроби (число машин с проблемами) при неучёте знаменателя (число машин). В расчёте на единицу новые китайские авто в России в 2024 ломались НЕ ЧАЩЕ, А РЕЖЕ. Ну а в категориях НЕ новых китайских авто никакого взрывного роста числа поломок вовсе не наблюдалось. Потому что до 2020-ых просто не было массового ввоза самих этих машин! А в категории «китайцы 6-9 лет» валовое число обращений в автосервис даже снизилось!

Что у нас реально сломано, так это журналистика. Полагаю, улучшения уже не будет: мы наблюдаем безнадёжную деградацию традиционных СМИ, за которой последует окончательный закат. Впрочем, это тема для отдельной беседы.

3. Возвращение западных авто на российский рынок огорчило бы не только отечественного производителя, но и китайских поставщиков. При этом у китайцев есть инструменты для жёсткой конкуренции, которая позволит им удержать долю русского рынка за собой. Angry Bonds приводит комментарий Антона Исаева, учредителя и финансового директора крупного российского автодилера «Роял Капитал» (ссылка):

Сегодня на рынке РФ представлено более 50 автобрендов, большая часть Китай.

Российский потребитель настолько требователен к качеству китайских авто, что, условно, сегодня Geely Atlas по качеству материалов превосходит Toyota RAV4.

Сильные позиции которые точно будут удерживаться Geely (в том числе бренд Knewstar), Chery (Chery, Exeed. Exlantix, Jaecoo), Haval (в том числе Tank) – вот эту троицу с рынка выбить будет очень не просто. Для них характерна высокая лояльность потребителей, сформированные продуктовые линейки под потребителя, обширное количество дилерских центров, есть локальное производство.

Кто будет в догоняющих, но не уйдёт: Dongfeng, Kayiy, SWM. У этих брендов уже есть локальное производство, формируется модельный ряд. Ценообразование также в рынке. На них сильнее всего может сказаться возвращение условной Киа/Хендэ.

Кто на выход?

– JAC. Низкое качество. Таксисты отказываются от этих авто.

– FAW, если их ребрендинг в бренд Besturne не будет удачным.

– GAC – так как он пока на плаву из-за одной модели.

Важно проследить над сделкой АГР/Черри под новым брендом TENET. Вот это будет удар по позициям самой Chery, если цена будет ниже.

Разумеется, прогнозы — это всего лишь прогнозы, они обычно оказываются неточными или даже неверными. Однако если китайская фирма Джили и вправду даёт лучшее качество авто, чем японская Тойота, вернуться на наш рынок неверным японцам будет очень тяжело.